Kármán András elszólta magát: családok tízezreinek a lakhatását nehezíti meg titokban a kormány

Akár 200 ezer embert érinthet érzékenyen, hogy a Tisza-kormány eltörli a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását – hívta fel a figyelmet a VG a Portfólió értesülésére. A lap emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány által tavaly bevezetett támogatási formát idén 186 ezren használhatták ki, döntő többségük 1 millió forint értékben, azonban a Tisza-kormány szerint nincs meg a folytatáshoz a szükséges költségvetési forrás. A sokak számára kellemetlen döntésről a kormány nem adott ki hivatalos közleményt, mindössze Kármán András pénzügyminiszter prezentációjából egy múlt heti háttérbeszélgetésen derült ki.

Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen említette meg a százezreket érintő lakhatási támogatás megszüntetését

Fotó: Facebook/Kármán András

A lakhatási támogatás elvétele érinti a lakáshiteleket is

A mindössze egy évig élő támogatást minden különösebb hírverés nélkül megszüntetik, a lépésnek pedig közvetlen hatása lehet a lakáshitelek piacára is.A Portfolio cikke szerint miközben több ponton támogatja a lakáshoz jutást, több olyan szigorítást is bevezet a Tisza-kormány, amely 2027-ben negatív hatással lehet a lakásitelesek bizonyos rétegeire. Ezek közé tartozik, hogy

megszűnik a már adómentességet élvező, de időközben 40 éves korhatárt elérő anyák szja-mentessége (ez bruttó 500 ezer forintos fizetésnél havi 75 ezer forintos mínuszt jelent), a többieknél pedig havi bruttó 1 milliós fizetés alatti részre marad csak meg: ezt rontja az érintett hiteladós családok hiteltörlesztési képességét, különösen azokét, akik idei hitelfelvevők, és a hitelbírálatot már a magasabb, adómentes jövedelem alapján kapták meg a banktól.

A kormány arról is döntött, hogy kivezeti az Otthon Start Programot, és Wekerle Plusz néven egy célzottabb, egyúttal szigorúbb kamattámogatott hitelt vezet be:

használt lakások esetében 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal lehet igénybe venni,

emellett kiesnek a 41 év felettiek és az 50 százalékos lakástulajdonnal már rendelkező érdeklődők is.

Az építési törvény módosítása 2026. december 31-éig korlátozza az Otthon Start Program miatt kiemelt lakásépítési beruházások építési engedélyezését, késlekedést generálva az érintett lakásvásárlóknál, és visszaesést az építési engedélyek számában.