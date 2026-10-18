Átalakulhat az oktatás Magyarországon: fontos változásokról beszélt a miniszter

Lannert Judit azt írta, a miniszterekkel arról egyeztettek, hogyan válaszoljanak az oktatási intézmények és az oktatásirányítás azokra a változásokra, amelyek manapság "alapjaiban forgatják fel" az emberek életét. A bejegyzés szerint kollégáinak azt mondta, hogy a magyar kormány egy gyermekközpontú oktatási rendszer kialakításán dolgozik, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az esélyteremtésre, a gyermekek egyéni szükségleteire, valamint a pedagógusok és segítőik szakmai megbecsülésére és folyamatos fejlődésére.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Fotó: Máté Krisztián / MW

Nagy változások jöhetnek az oktatásban: megszólalt Lannert Judit

A miniszter a találkozón támogatta, hogy a politikusok Európa szintjén találják meg azokat a közös megoldásokat, amelyekben együtt tudnak dolgozni. Mint írta, az esemény kiemelt témája volt az is, hogyan lehet a változó készségigényekkel és a rugalmasabb oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos tudományos eredményeket a gyakorlatba átültetni.

Lannert Judit beszámolója szerint a találkozó alkalmat adott arra is, hogy számos európai kollégájával -például a legjobb PISA-eredményt elérő Észtország miniszterével, Krisztina Kallas-szal – eszmét cseréljen a szakmájukban előttük álló kihívásokról, tapasztalataikról és az együttműködés további lehetőségeiről.

A magyar politikus beszélt még a szlovák oktatási miniszterrel, a román oktatási minisztérium államtitkárával, a lengyel, osztrák és görög oktatási miniszterekkel, valamint Andreas Schleicher-rel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vezetőjével is.

Mint írta: a beszélgetésekből kirajzolódott, hogy Európa-szerte probléma a gyereklétszám csökkenése, a társadalom elöregedése, valamint az ehhez a változásokhoz nem igazodó iskolahálózat és szerkezet. Megjegyezte,

sok országban az iskolafelújítások, az iskolabuszok igénybevétele, a pedagógus- és a továbbképzés átalakítása, valamint a tartalmi megújítás és a tananyag intelligens csökkentése egyaránt terítéken vannak, csakúgy mint a felnőttképzés még intenzívebbé tétele.

Közölte, hogy e területeken már az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is elkezdődött a munka. Ismertette, hogy a találkozón részt vett még Kókayné Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár, valamint Kurucz Katalin, európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár.