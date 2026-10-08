Itt a bejelentés: a magyar oktatás megújításáról szóló párbeszéd indul

Ma elindítjuk az Oktatási Párbeszédet a magyar oktatás megújításáért - jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte: ötven emberrel fognak egy Pest megyei workshopon "közösen arról gondolkodni, hogy milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak."

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter / Fotó: Máté Krisztián / MW

Lannert Judit bejelentette: ma elindul az Oktatási Párbeszédet a magyar oktatás megújításáért

Mint fogalmazott, a gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszer közös ügyünk és az ország jövője is egyben. Ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség hangot adjon és lehetőséget kapjon ebben a gondolkodásban - tette hozzá.

Jelezte, hogy a csütörtök esti találkozó tapasztalatai után kialakítják országos programsorozatukat és minden régiót végigjárnak a következő hónapokban.

Minél több hangot és véleményt szeretnénk meghallani, összegyűjteni

- írta Lannert Judit.