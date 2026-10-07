Lannert Judit most a legjobb magyar gimnáziumokat kritizálta - videó

Bohár Dániel egy videórészletet osztott meg közösségi oldalán, amelyben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokról, valamint az elitiskolák szerepéről beszél. A riporter szerint Lannert „beleállt a legjobb magyar gimnáziumokba is”.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter

Fotó: Máté Krisztián / MW

A riporter a videóhoz azt írta: „Lannert Judit baloldali oktatási miniszter nem tud leállni, beleállt a legjobb magyar gimnáziumokba is!”

Lannert Judit szerint az elit elkülönül

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint komoly társadalmi problémáról van szó, mert az elit igyekszik elkülönülni, az iskolák pedig nem feltétlenül a diákok minél jobb fejlesztésével, hanem a tanulói összetétel megváltoztatásával érnek el jobb eredményeket.

Minél jobb hátterű tanulói vannak, annál jobb az eredmény

– fogalmazott.

A kompetenciamérések eredményeire hivatkozva azt mondta, hogy a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok tanulói már eleve magasabb szintről indulnak, mert a bekerüléskor kiválogatódnak.

Ezekben a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumban magasabb szintről indulnak, mert ki lettek szelektálva, de ugyanolyan tempóban mennek

– mondta.

Lannert szerint tehát a jobb eredmények önmagukban nem bizonyítják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnek a gyerekek. Úgy véli, a jelenség túlmutat az oktatáspolitikán, és társadalompolitikai kérdés is.

Az egésznek tényleg csak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát és biztosítsa az ő pozícióját a társadalomban

– jelentette ki.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a felvételi rendszer változásáról is beszélt. „Most már lasszóval fogják a gyerekeket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a legjobb gimnáziumoknak már nincs akkora szerepük az elit társadalmi pozíciójának fenntartásában, mint korábban.

Korábban arról is írtunk, hogy súlyos törvényességi aggályokat vet fel az oktatási minisztériumi adatkérése, de genderkörlevelet is küldött az egyházi iskoláknak. Emellett élcelődött a magyar fociszurkolókon is.