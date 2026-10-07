Rétvári Bence: Aki így beszél a meg nem született gyermekekről, nem lehet gyermekügyi miniszter

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében ismét Lannert Judit korábbi, abortuszról szóló írását vette elő. A KDNP frakcióvezetője szerint Lannert érvelésének lényege az volt, hogy a nem kívánt gyermekekből nagyobb valószínűséggel válhat később bűnelkövető, ezért az abortusz szélesebb körű hozzáférhetősége a bűnözés csökkenésével is összefügghet. Rétvári ezt elfogadhatatlannak nevezte, különösen annak fényében, hogy Lannert jelenleg az oktatási és gyermekügyi tárcát vezeti.

Lannert Judit távozását követelte Rétvári Bence (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Rétvári Bence szerint Lannert Juditnak minden kezdődő életben a lehetőséget kellene látnia

Rétvári Bence szerint egy gyermekügyi miniszter feladata éppen az lenne, hogy minden gyermekben a lehetőséget lássa, függetlenül attól, milyen családi vagy társadalmi körülmények közé születik.

Micsoda embertelenség így beszélni egy kis kezdődő életről”

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője. Szerinte nem abból kellene kiindulni, hogy a nehéz helyzetű családokba születő gyermekekből milyen problémák lehetnek később, hanem abból, hogy milyen lehetőségek állhatnak előttük.