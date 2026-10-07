Rétvári Bence: Aki így beszél a meg nem született gyermekekről, nem lehet gyermekügyi miniszter

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében ismét Lannert Judit korábbi, abortuszról szóló írását vette elő. A KDNP frakcióvezetője szerint Lannert érvelésének lényege az volt, hogy a nem kívánt gyermekekből nagyobb valószínűséggel válhat később bűnelkövető, ezért az abortusz szélesebb körű hozzáférhetősége a bűnözés csökkenésével is összefügghet. Rétvári ezt elfogadhatatlannak nevezte, különösen annak fényében, hogy Lannert jelenleg az oktatási és gyermekügyi tárcát vezeti.
Rétvári Bence szerint Lannert Juditnak minden kezdődő életben a lehetőséget kellene látnia
Rétvári Bence szerint egy gyermekügyi miniszter feladata éppen az lenne, hogy minden gyermekben a lehetőséget lássa, függetlenül attól, milyen családi vagy társadalmi körülmények közé születik.
Micsoda embertelenség így beszélni egy kis kezdődő életről”
– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője. Szerinte nem abból kellene kiindulni, hogy a nehéz helyzetű családokba születő gyermekekből milyen problémák lehetnek később, hanem abból, hogy milyen lehetőségek állhatnak előttük.
A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, a gyermekügyi miniszternek az lenne a dolga, hogy minden gyermekből segítsen kihozni a legtöbbet, ne pedig már a megszületése előtt lemondjon róla.
Rétvári felidézte Lannert Judit más, korábban vitát kiváltó kijelentéseit is, melyeket lapunk is felidézett. A politikus szerint a miniszter korábban lenézően beszélt tanárokról, iskolaigazgatókról, futballszurkolókról és a nemzeti érzelmű emberekről is.
A KDNP frakcióvezetője szerint azonban a most felidézett, abortuszról szóló írás túlmutat ezeken a vitákon. Úgy véli, egy gyermekügyekért felelős miniszternek minden kezdődő életben azt kellene látnia, hogy megfelelő segítséggel és lehetőségekkel teljes életet élhet.
Rétvári Bence ezért Lannert Judit távozását követelte. Álláspontja szerint aki ilyen módon beszél a meg nem született gyermekekről, nem töltheti be a gyermekügyi miniszteri tisztséget.