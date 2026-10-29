Országgyűlés: a legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról is döntés születhet jövő héten

A jövő heti hétfői ülés előtt a parlament megemlékezik a közelmúltban elhunyt Getto József volt szabad demokrata képviselőről, majd napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A napirend előtti felszólalásokat az interpellációk és az azonnali kérdések követik, majd áttérnek a bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáira.

A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament Fotó: Hatlaczki Balazs

Tárgyalnak

a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről,

a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területekről,

december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításról.

a környezet védelmének általános szabályairól,

a cégnyilvánosságról,

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényről és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő javaslatokról.

Tárgyalnak a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztésről.

A keddi ülésnap előtt a parlament megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről, ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, majd a politikusok a hétfőn megvitatott indítványokról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról szavaznak.

Kedden választhatja meg a legfőbb ügyészt a parlament

A döntéshozatalokat követően az Országgyűlés előbb - a jelöléstől függően - megválaszthatja a Független Közmédia Testület három, az ellenzéki frakciók által jelölt új tagját, utána pedig

titkos szavazással dönthet arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyésznek jelölt Fejes Péter megválasztását.

Amennyiben megválasztják, az új legfőbb ügyész az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét.

Amennyiben megválasztják Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, már az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét Csapó Balázs/Kisalföld

Az Országgyűlés kedden több indítvány általános vitáját is lefolytathatja.

Ezek a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról, a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról, egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról, valamint a vagyonadóról szólnak.

Emellett napirendre kerül az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosítása.