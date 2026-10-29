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országgyűlés

Országgyűlés: a legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról is döntés születhet jövő héten

34 perce
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A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament. Az Országgyűlés kedden szavazhat a legfőbb ügyészről - közölte György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.
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országgyűlésfejes péterparlamenttörvénylegfőbb ügyészMagyar Péter

A jövő heti hétfői ülés előtt a parlament megemlékezik a közelmúltban elhunyt Getto József volt szabad demokrata képviselőről, majd napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A napirend előtti felszólalásokat az interpellációk és az azonnali kérdések követik, majd áttérnek a bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáira. 

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.10.19.
A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament Fotó: Hatlaczki Balazs

Tárgyalnak 

  • a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről, 
  • a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területekről, 
  • december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításról.
  •  a környezet védelmének általános szabályairól, 
  • a cégnyilvánosságról, 
  • a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényről és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő javaslatokról.

Tárgyalnak a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztésről.

A keddi ülésnap előtt a parlament megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről, ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, majd a politikusok a hétfőn megvitatott indítványokról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról szavaznak.

Kedden választhatja meg a legfőbb ügyészt a parlament

A döntéshozatalokat követően az Országgyűlés előbb - a jelöléstől függően - megválaszthatja a Független Közmédia Testület három, az ellenzéki frakciók által jelölt új tagját, utána pedig 

titkos szavazással dönthet arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyésznek jelölt Fejes Péter megválasztását. 

Amennyiben megválasztják, az új legfőbb ügyész az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét.

20210121 Győr Képen: Dr. Fejes Péter címzetes legfőbb ügyészségi ügyész, Devecser iszapkatasztrófa per, Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld
Amennyiben megválasztják Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, már az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét Csapó Balázs/Kisalföld

Az Országgyűlés kedden több indítvány általános vitáját is lefolytathatja. 

Ezek a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról, a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról, egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról, valamint a vagyonadóról szólnak. 

Emellett napirendre kerül az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosítása.

Szerdán az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatok együttes általános vitájával kezdődik az ülésnap. Ezután a képviselők megvitathatják az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről, a kereskedelemről, valamint a gazdasági kamarákról szóló törvényekhez benyújtott módosító indítványokat. A Ház szintén tárgyalhat a magyar kormány és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Csütörtökön az Európai Unió és Mexikói közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló indítvány, illetve a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvények módosításának vitája szerepel a napirenden.

November 9-én, hétfőn a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról, amit várhatóan a kormányfő napirend előtti felszólalása követ. A kéthetes ülés a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel zárul.

 

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