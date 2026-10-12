Baka András főügyész-jelöltje próbára teheti a Tisza-kormányt

Baka András október 12-én jelentette be, hogy Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek. A volt Vas megyei főügyészhelyettes közel négy évtizedet töltött az ügyészi szervezetben, 2025 novemberében azonban nyugdíjba vonult. A Tűzfalcsoport elemzése szerint a személyi döntés túlmutathat a szakmai szempontokon: az államfő választása ellentmondásba kerülhet a Tisza Párt fiatalítást és megújulást hirdető politikai üzeneteivel.

Baka András köztársasági elnök Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek, a döntés a Tisza korhatárpolitikáját is új megvilágításba helyezheti (Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld)

A legfőbb ügyész jelölése kellemetlen kérdéseket vethet fel a Tisza számára

Fejes Péter 66 éves, így megválasztása esetén a közelmúltban bevezetett, 70 éves felső korhatár miatt

néhány éven belül el kellene hagynia a tisztséget.

A kormánytöbbség nyáron, az Alaptörvény módosításával visszaállította az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, ami többek között Polt Péter és három másik alkotmánybíró távozásához vezetett.

Éppen ezért különösen érdekes, hogy Baka András éppen egy, a korhatár közelében lévő jelöltet választott, miközben a Tisza kommunikációjában hangsúlyos szerepet kapott a régi rendszer személyeinek leváltása és a fiatalítás.

Így, ha megválasztják, néhány éven belül automatikusan távoznia kell, ha nem, támadható lesz mivel a közjogi tisztségek közötti felső korhatárt érintő aszimmetria alkotmányellenes helyzet teremthet”

– írja a Tűzfalcsoport.

A Tisza megnyugodhat, Fejes bizonyosan nem Polt Péter embere

Fejes Péter szakmai háttere ugyanakkor több szempontból is indokolhatja a választást. Baka András a bejelentéskor kiemelte, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, politikai szempontból aggályos ügy érdemi megítélésében nem vett részt, és jól ismeri az ügyészség belső működését. Főügyészi megbízatása korábban Polt Péter döntésével, bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg. Fejes egyetemi oktatóként az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tanít.

A jelölés azért is figyelemre méltó, mert Baka András maga is a régi rendszerrel szembeni intézményi konfliktusok egyik ismert szereplője. Az államfőt 2011-ben az Orbán-kormány idején távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről, az ügy pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságáig jutott. A mostani döntés így azt is jelezheti, hogy Baka nem kíván automatikusan igazodni a kormányzó többség személyi elvárásaihoz.

Ha a parlament leszavazza, Baka ismét függetlenséget demonstrálhat a kormányzó többséggel szemben. Ha megszavazzák, a Tisza elfogad egy olyan vezetőt, aki néhány éven belül a saját szabályai szerint távozni kényszerül – és ezzel részben legitimálja azt az elvet, amelyet az alkotmánybíróknál már alkalmazott.

Korábban már elutasította a parlament az államfő jelöltjét

Baka András szeptember 21-én Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek, ám a Tisza-frakció nem támogatta a jelölést. Az ellenállás egyik indoka az volt, hogy Szathmáry testvére érintett volt az úgynevezett aranykonvojügyben. Az Országgyűlés szeptember 28-án 138 nem szavazattal, egyetlen igen szavazat nélkül utasította el a jelöltet.