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Légtérzárat rendeltek el: külön rendőr figyelte, felszáll-e a HírTV drónja a Fidesz rendezvényen

deák dániel

Légtérzárat rendeltek el: külön rendőr figyelte, felszáll-e a HírTV drónja a Fidesz rendezvényen

38 perce
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A Fidesz rendezvénye előtt egy órával rendeltek el légtérzárat Budapest felett. A Tisza rendezvényén azonban (még) készülhetett drónfelvétel...
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deák dánielhírtvMagyar Péteroktóber 23.

Egy órával a Fidesz október 23-i rendezvénye előtt rendeltek el légtérzárat Budapesten, így a HírTV drónja sem tud felszállni, hogy felvételeket készítsen a tömegről – írta közösségi odalán Deák Dániel. A politikai elemző helyszínről kapott információi szerint a korábban kiadott drónengedélyeket visszavonták.

Deák Dániel közölte,

a HírTV drónpilótája mellé egy rendőr állt, aki közölte vele, hogy nem szállhat fel.

A televízió munkatársai jegyzőkönyvet kértek az intézkedésről.

Az elemző szerint az eset különösen érdekes annak fényében, hogy tavaly éppen a drónfelvételek korlátozása miatt érte bírálat az Orbán-kormányt. Most, egy évvel később, már a Magyar Péter vezette kabinet idején merül fel ugyanez a probléma.

Október 23-i megemlékezés
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