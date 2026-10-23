Légtérzárat rendeltek el: külön rendőr figyelte, felszáll-e a HírTV drónja a Fidesz rendezvényen

Egy órával a Fidesz október 23-i rendezvénye előtt rendeltek el légtérzárat Budapesten, így a HírTV drónja sem tud felszállni, hogy felvételeket készítsen a tömegről – írta közösségi odalán Deák Dániel. A politikai elemző helyszínről kapott információi szerint a korábban kiadott drónengedélyeket visszavonták.

Deák Dániel közölte,

a HírTV drónpilótája mellé egy rendőr állt, aki közölte vele, hogy nem szállhat fel.

A televízió munkatársai jegyzőkönyvet kértek az intézkedésről.

Az elemző szerint az eset különösen érdekes annak fényében, hogy tavaly éppen a drónfelvételek korlátozása miatt érte bírálat az Orbán-kormányt. Most, egy évvel később, már a Magyar Péter vezette kabinet idején merül fel ugyanez a probléma.