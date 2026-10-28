Újabb fordulat a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében: két ember ellen adtak ki elfogatóparancsot

Két embert köröz a rendőrség a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárással összefüggésben. A police.hu szerint a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya rendelte el kedden pénzmosás miatt elfogatóparancs, illetve bíróság európai elfogatóparancsa alapján.

Két embert köröznek a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében / Fotó: NAV

Két embert köröznek a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója, és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, Májer Bálint az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több mint 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adót kerültek el azok az elkövetők, akik a koronavírus-járvány idején lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat szereztek be állami szervek részére.

Azt írták, kedd hajnalban pénzügyi nyomozók összehangolt akciót hajtottak végre több helyszínen az országban, és külföldi jogsegély alapján Ausztriában. A kényszerintézkedések alkalmával 1,5 milliárd forintot foglaltak le és vettek zár alá, egy férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, további 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek.

A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen - aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik - nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, ennek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

Az elkövetők az egészségügyi felszerelések értékesítésével több milliárd forint összegű haszonra tettek szert úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre.