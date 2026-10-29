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Egy nőt és egy férfit tartóztattak le csütörtökön a lélegeztetőgép-beszerzésekkel kapcsolatban indult adóhatósági eljárásban. Az ügy egyik fő gyanúsítottja ellen továbbra is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
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lélegeztetőgép beszerzésekNAVnyomozásletartóztatás

Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban - közölte Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.

Letartóztattak két embert a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Letartóztattak két embert a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében. Fotó: NAV

A férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt - közölte a letartóztatást kezdeményező Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a honlapján szerdán közzétett közleményében.

A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a "bűnös pénz" egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.

Továbbra is keresik lélegeztetőgép-beszerzések ügyének egyik gyanúsítottját

Mint arról korábban beszámoltunk, két ember ellen adtak ki elfogatóparancsot a lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó adóhatósági nyomozásban. A police.hu adatai szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Nyomozó Főosztálya pénzmosás miatt rendelte el a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését.

A NAV Központi Nyomozó Főosztályának keddi tájékoztatása szerint több mint 3 milliárd forintos hasznot mostak tisztára, és mintegy 660 millió forint adót csaltak el azok a kereskedők, akik a koronavírus-járvány alatt lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat szállítottak állami szerveknek.

A pénzügyi nyomozók kedd hajnalban nagyszabású, összehangolt akciót indítottak Magyarország számos pontján, valamint nemzetközi jogsegély keretében Ausztriában is. A rajtaütések során a hatóságok 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le és zároltak.

Ausztriában egy férfit európai elfogatóparancs alapján vettek őrizetbe, további 11 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki, köztük a letartóztatott férfit és nőt is. A bűnszervezet egyik szökésben lévő irányítója ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki: ő vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik.

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