Levélben válaszolt elfogatóparancsára a lélegeztetőgép-ügy Balin tartózkodó gyanúsítottja. 

Májer Bálint, a lélegeztetőgép-beszerzési ügy egyik gyanúsítottja, aki jelenleg Indonéziában tartózkodik, Facebook-oldalán közzétette azt a levelet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) küldött elfogatóparancsa és vizsgálat miatt.
Alább változtatás nélkül közöljük Májer Bálint levelét a NAV-nak.
Tisztelt Nyomozó Hatóság!
Alulírott Májer Bálint az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Nyomozó Hatóságot.
A feleségemmel közös két bankszámlánk zárolását követően 2026. október 27-n azonnal felvettem a kapcsolatot a Hatósággal, hiszen az adatokból kiderült, hogy a bankszámlákat a NAV zárolta. A telefonon történt érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy az erre illetékes kolléganő rövidesen visszahív a megadott telefonszámomon.
Pár perccel később visszahívást kaptam, amelynek során az engem visszahívó hölgy közölte, hogy „jó is, hogy hívom, mivel körözés van ellenem kiadva”. Az ügyre vonatkozó érdeklődésemre választ nem kaptam, ám felszólított arra, hogy jöjjek haza.
Bár a hatóságnak bizonyíthatóan tudomása van arról, hogy életvitelszerűen 4 éve a családommal Indonéziában élek és nem rejtőzködöm, hiszen minden korábbi megkeresésükre megjelentem Magyarországon és rendelkezésre álltam, ennek ellenére semmilyen formában nem próbáltak keresni a körözésem kiadását megelőzően. Annak ellenére, hogy az ügyre vonatkoztatóan tájékoztatást nem kaptam, a sajtóban részletesen olvashattam arról, hogy milyen cselekménnyel hoztak összefüggésbe.
Ezúton tájékoztatom a tisztelt hatóságot, hogy – ahogyan korábban is minden megkeresésnek eleget tettem és rendelkezésre álltam – minden körülmények között haza fogok utazni, hogy részt vegyek az ellenem indított eljárásban.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt hatóságot, hogy a hazautazásomra irányuló előkészületeket megkezdtem, azonban az életvitelszerű külföldi tartózkodásomból fakadóan, családi és üzleti kötelezettségeim rendezése elengedhetetlenül szükséges, hiszen feleségemmel 3 kiskorú gyermeket nevelünk.
A hazautazásom pontos időpontjáról és részleteiről tájékoztatni fogom a tisztelt hatóságot.
Óriáskereket működtet Balin a lélegeztetőgép-ügy egyik körözött gyanúsítottja
Mint arról korábban beszámoltunk, egy indonéz lap arról számolt be, hogy Májer Bálint, az OTT-One Nyrt. egykori vezérigazgatója jelenleg egy 45 méter magas óriáskereket üzemeltet Bali szigetén. Az október 23-án megjelent külföldi cikkben az üzletember a The Wheel Bali nevű látványosság elnök-vezérigazgatójaként nyilatkozott.
A lélegeztetőgép-beszerzési ügyben a nyomozók kedd hajnalban összehangolt akciót hajtottak végre az ország több pontján, valamint külföldi jogsegély keretében Ausztriában is. Az intézkedések során 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le és vettek zár alá. Ausztriában egy férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el, míg további 11 embert gyanúsítottként hallgattak ki - közülük egy nőt és egy férfit csütörtökön letartóztattak.