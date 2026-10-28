Óriáskereket működtet Balin a lélegeztetőgép-ügy egyik körözött gyanúsítottja

Mint korábban megírtuk, két ember ellen indult hajtóvadászat a lélegeztetőgép-ügyhöz kapcsolódó adóhatósági eljárásban. A police.hu adatai szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden pénzmosás miatt rendelte el a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését.

Óriáskereket működtet Balin a lélegeztetőgép-ügy egyik NAV által körözött gyanúsítottja.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozók kedd hajnalban összehangolt akciót hajtottak végre az ország több pontján, valamint külföldi jogsegély keretében Ausztriában is. A kényszerintézkedések során 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le és vettek zár alá. Ausztriában egy férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el, míg további 11 embert gyanúsítottként hallgattak ki - közülük kettőt őrizetbe is vettek.

A bűnszervezet egyik szökésben lévő irányítója ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki: ő vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik.

Óriáskereket működtet Balin a lélegeztetőgép-ügy egyik NAV által körözött gyanúsítottja

Miközben a magyar hatóságok nemzetközi elfogatóparancs alapján vadásznak rá, egy indonéz lap arról számolt be, hogy Májer Bálint, az OTT-One Nyrt. egykori vezérigazgatója jelenleg egy 45 méter magas óriáskereket üzemeltet Bali szigetén.

A 444.hu szúrta ki először az október 23-án megjelent külföldi cikket, amelyben az üzletember a The Wheel Bali nevű látványosság elnök-vezérigazgatójaként nyilatkozott. Májer az interjúban lelkesen mesélt arról, hogy az óriáskerék egészen új perspektívából mutatja meg Canggu környékét, és különleges panorámát kínál a látogatóknak.