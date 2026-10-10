Dobrev Klára attól tart, hogy lemásolják

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál kezdeményezi hangjának bejegyzését védjegyként, "mielőtt egy techmilliárdos úgy dönt, hogy az is az övé" – jelentette be Dobrev Klára Facebook-oldalán. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője hozzátette, ma már néhány másodpercnyi hangfelvételből lemásolhatják bárki hangját, egy ember arcával hamis videókat készíthetnek, olyan dolgokat adhatnak a szájukba, amelyeket soha nem mondtak.

A tech cégek évek óta írók, zeneszerzők alkotásain tanítják az AI-t, sokszor engedély és fizetség nélkül, majd olyan programokat építenek belőlük, amelyek éppen ezeknek az embereknek a megélhetését veszélyeztetik – jegyezte meg.

Dobrev Klára azt szeretné: mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül, megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI-cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért.

Közölte, az Európai Parlament már hét hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz fordul, és azonnali intézkedéseket követel.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz fordul

Fotó: Ladóczki Balázs

"Én vagyok Giorgia Meloni"

Az olasz La Repubblica napilap október 5-én írt arról, hogy

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök jogi védelem alá helyezte az "Én vagyok Giorgia Meloni" mondatot, amelyet saját hangján rögzített az uniós szellemi tulajdoni hivatalnál.

A mondat 2019 hangzott el a jobbközép koalíció egy, a római lateráni Szent János-bazilika előtt rendezett megmozdulásán. A politikus az "Io sono Giorgia" címet adta a 2021-ben megjelent önéletrajzának is, azóta a Giorgia Melonit azonosító közismert jeligévé vált, amelyet gyakran használnak a közösségi oldalakon, és könnyűzenei számokban is feltűnt refrénként.

A lap cikke szerint