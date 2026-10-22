Újabb tiszás politikusról derült ki, hogy lemondana

Közel állt a lemondáshoz Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár – értesült a Köztér. A lap szerint az államtitkár munkáját nehezíti, hogy a Tisza Párt és a sportági vezetések között hatalmas a bizalmatlanság. Szinte mindenkit fideszesnek lát az új kabinet, ezért nagyon szegényes a kommunikáció a sportszakmával.

Kálnoki-Kiss Attila is eljátszott a lemondás gondolatával

Fotó: KELEMENADAM / Facebook/

A portál információi szerint Kálnoki-Kissnek szeptember végén komoly nézeteltérése támadt Kármán András pénzügyminiszterrel. Információk szerint a pénzügyminiszter teljesen el akarta törölni a sport tao-támogatási rendszerét, Kálnoki-Kiss azonban nem. Kálnoki-Kiss a tárcavezető álláspontját látva, egy átmeneti időszak bevezetését akarta elérni, de ez sem sikerült. Azonban nem fogadták el Kálnoki-Kiss lemondását, mivel nincsen helyette más a sportért felelős államtitkári pozícióra.

A Köztér cikke kitér arra is, hogy megjelent a képben Kálnoki-Kiss korábbi főnöke és barátja, Varga Zoltán médiacézár is. Az üzletember ugyanis nagyon szeretné a Central Médiacsoport számára megszerezni a Nemzeti Sportot. A beszámolók szerint a sajtóbirodalom építését nehezíti, hogy a Tarr Zoltán-féle társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumból előbb a Belügyminisztériumhoz kell kerülnie a Nemzeti Sportnak, és csak azután lehetne privatizálni, amihez komoly lobbira van szükség.

Aki lemond, annak számolnia kell azzal, hogy Magyar Péterék keze messzire elér

Nem csak Kálnoki-Kiss fontolgatta a távozást, korábbi információk szerint Orbán Anita külügyminiszter – mindössze 20 nappal a kormányalakítás után – benyújtotta a lemondását. Magyar Péter azonban pánikba esett a PR-katasztrófától, és elképesztő nyomást gyakorolva érte el, hogy a miniszterelnök-helyettes visszakozzon. Kiderült: a Tisza Pártban az az ukáz, hogy minimum 1 évig nem lehet szankciómentesen távozni a kormányból. Orbánt feltehetően a „Tisza-szekta” brutális kommentszekciójával és a belső mag bosszújával is sakkban tartották.

Volt, aki nem várta meg az egy évet a lemondásával

Van azonban aki nem várta meg az egy évet: múlt hét elején benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozott posztjáról, megbízatása október 13-i hatállyal szűnt meg.