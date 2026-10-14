Magyar Péter jelezte: ő sem fontolgatja a lemondását

Magyar Péter a Facebookon reagált a HVG értesülésére, miszerint Kapitány István lemondása is felmerült a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban.

Magyar Péter közölte, sem ő, sem Kapitány István nem tervezi lemondását (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök azt írta:

A szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, Megafon szintű hazugságokat. A HVG kedvéért jelzem, hogy sem Kapitány miniszter úr, sem én nem fontolgatjuk a lemondásunkat.”

Lemondás és cáfolatok a Tisza-kormányban

Az ügy előzménye, hogy Tótth András energetikai államtitkár október 13-i hatállyal távozott posztjáról. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint személyes okok álltak a döntés hátterében. Tótthot május végén nevezték ki, így alig öt hónapot töltött a tisztségében.

A távozásról szóló bejelentést követően a HVG arról írt, hogy Kapitány István lemondása is szóba került. A miniszter azonban a Facebookon egyértelműen visszautasította az értesülést:

Nem mondtam le, és nem is fogok!”

A minisztérium szintén cáfolta a tárcavezető távozásáról szóló híreket. Magyar Péter a HVG cikke alatt is bírálta a lapot, amiért szerinte a cáfolat ellenére tényként közölte a lemondásról szóló értesülést.