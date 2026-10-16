A sorozatos lemondások és menesztések veszélyeztetik a magyar állam működését

Váratlan lemondások és menesztések, nyilvános üzengetés és a kormányon belül egyre élesebb szakmai, politikai és gazdasági ellentétek kezdenek látszani a kormányon belül, amelyek egyre növekvő belső feszültségekre utalhatnak. A lemondások és az ezekből adódó feszültségek következményeivel kapcsolatban az Origo megkereste Dornfeld Lászlót. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint mindez egy nagyobb strukturális problémából ered, abból, hogy fél év alatt nem sikerült egy működőképes államszervezetet kiépíteni a Tiszának. Emlékeztetett: A Tiszának belső pártszervezete sem nagyon van, hiszen nagyjából 28-an vannak, az emberek nagy része párton kívüli. Most pedig mindenhonnan beültek emberek a minisztériumokba, de őket igazából nem köti össze semmi.
Ahogyan az Origo már beszámolt róla, korábban lemondott a vidék- és településfejlesztési minisztérium egyik helyettes államtitkára személyes okra hivatkozva, ám az ellenzék akkor azt gyanította, hogy a miniszter, Lőrincz Viktória „stílusa és alkalmatlansága” lehetett az ok. A napokban pedig benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozik posztjáról. Ám ebben az esetben is felmerültek egyéb vitás körülmények, azonban ezt a távozó államtitkár tagadta.
Volt akit menesztettek, ugyanis a volt országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos leplezte le, hogy a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) állami forrásból igen magas áron vásárolt fel szántóföldeket, és az üzletek során Sárosi József, a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság tiszás elnöke volt a közvetítő az eladók és a PIP között. Sárosi József azzal védekezik, hogy a választókerületében sok a rá váró munka.
De érdemes megemlíteni Kapitány István és Magyar Péter esetét is, ugyanis a hírek szerint a két politikus között már a legutóbbi kihelyezett kormányülésen komoly konfliktus alakult ki, amelynek hátterében politikai, szakmai és gazdasági érdekellentétek egyaránt állnak. A konfliktust azonban a miniszterelnök és a miniszter is tagadta.
Ide vezetett a megfélemlítés politikája
A legfőbb probléma a Tiszában az, hogy nincs egy központi mag, nincs egy alap, amire építkezni lehet. A ház is, amit alap nélkül építenek fel, össze fog rogyni az első nagyobb széllökéstől – mondta el a kormánypárton belüli problémákról Dornfeld László. Majd hangsúlyozta:
ugyanezt látjuk a Tiszánál, az egész formáció annyira összetákolt módon jött létre, hogy valójában nem szól semmiről a párt, ebből kifolyólag jönnek most ezek a szervezeti, illetőleg személyi döntések, hiszen egyre-másra ismerik fel szereplők azt, hogy működésképtelen az egész rendszer.
Kapitány István is ilyen lehet – bár csalódhattak abban a szakmai kompetenciában, amit vele kapcsolatban megígértek, és amit végül nyújtani tudott –, ő mégis egy olyan ember, aki látott belülről működni egy komoly szervezetrendszert a Shellen belül hosszú időn keresztül. Neki van összehasonlítási alapja, hogy ami most van, az meg nem működik – mutatott rá az elemző. Jelezte: ebből is fakadhat a konfliktus, közte meg a miniszterelnök között. Illetve olyan politikai különbségek is lehetnek, mint például az, hogy ki mire használná mondjuk az uniós pénzeket, ki honnan szerezné be az energiát – tette hozzá.
Rengeteg minden gyűlt össze, amikben nem történt érdemi előrelépés, pont azért, mert nem működnek azok a központi szakmai szervek, amiknek itt dönteni kéne. Ami működik, az meg nem mer döntést hozni, mert félnek, ha „nem hinném” kommenttől – hívta fel a figyelmet. Rámutatott:
fél év alatt az a fajta félelempolitika, amit a Tisza folytat a saját sorain belül is, az gyakorlatilag meghozta az eredményét: a magyar állam megszűnt működőképes lenni.
Ezzel az egyik ígéretét a Tisza máris megszegte a „működő és emberséges Magyarországból”. Azt, hogy mennyire emberségesek, azt meglátjuk a bírósági eljárásokban, meg abban, hogy kit hogyan visznek el vezetőszáron – tette hozzá.
– Én azt hiszem, hogy a Tisza, mint komolyan vehető politikai formáció, az most kezd leszerepelni – jegyezte meg az elemző.
A lemondások és menesztések vége a káosz lehet
– Az emberhiánynak nem kell megvalósulnia a jövőben, mert már megvalósult – mondta Dornfeld László arra a felvetésre, hogy okozhat-e emberhiányt, ha ez a tendencia folytatódik a kormányban. Az elemző rámutatott, hogy érdemes megnézni, milyen beszámolók keringenek már egy ideje az interneten a minisztériumok működése kapcsán. Létszámstop van majdnem minden, vagy talán az összes minisztériumban és vannak olyan minisztériumok, ahol mondjuk a 600-ból 40 státusz van betöltve – jelezte. Majd hozzátette, hogy világosan látszik, egyszerűen nincs meg az a szakembergárda, ami képes lenne ezeket a dolgokat kezelni, akik vannak, azokból sokan nem dolgoznak, mert nem mernek nekik munkát adni, vagy éppen nem tudják, hogy ki adhat ki utasítást, hiszen nincs meg a megfelelő SZMSZ hozzá.
– Az emberhiány mostanra megvalósult, a következő kérdés az az, hogy ez meddig mehet el? Mikor jutunk el oda, hogy most már tényleg az egyszerű emberek számára is érezhetővé válik az egész? – tette fel a kérdést. Rámutatott: alsóbb szinteken azért még úgy, ahogy működik a közigazgatás, tehát kiadnak engedélyeket, meg kezelnek kéréseket, de ezek is a korábbi keretrendszer szerint működnek. Ha ez a keretrendszer már nem fog működni, akkor az alsóbb szint is teljesen meg fog állni az országban.
Ennek a következménye pedig a káosz lesz
– hívta fel a figyelmet az elemző.
Komoly gondok lehetnek a működésképtelenség miatt
– Keringenek olyan információk, hogy egy időablakon belül Magyar Péter megtiltotta az embereinek, hogy lemondjanak miniszteri szinten. Ezt nyilván ellenőrizni nem lehet, de ezek a pletykák – válaszolta Dornfeld László azzal kapcsolatban, hogy ez a lemondási, illetve menesztési hullám elérheti-e a miniszteri szintet. Az elemző szerint már olyan hírek is keringenek, hogy a Tisza-kormány miniszterei közül nincs olyan, aki egyszer legalább ne vetette volna fel a lemondás gondolatát.
Alapvetően úgy tűnik, hogy működésképtelenné válik lassan az egész kormányzat ezek miatt a személyes konfliktusok miatt, illetve amiatt, hogy nem biztosított a minisztériumok működése
– hangsúlyozta. Rámutatott: az emberek, akik ott vannak belátják akár azt, hogy működésképtelen az egész, akár azt, hogy ők maguk alkalmatlanok egy ilyen szervezet vezetésére. „Én azt látom, hogy itt ezzel óriási problémák lesznek rövid időn belül” – jegyezte meg.