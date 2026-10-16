A sorozatos lemondások és menesztések veszélyeztetik a magyar állam működését

Váratlan lemondások és menesztések, nyilvános üzengetés és a kormányon belül egyre élesebb szakmai, politikai és gazdasági ellentétek kezdenek látszani a kormányon belül, amelyek egyre növekvő belső feszültségekre utalhatnak. A lemondások és az ezekből adódó feszültségek következményeivel kapcsolatban az Origo megkereste Dornfeld Lászlót. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint mindez egy nagyobb strukturális problémából ered, abból, hogy fél év alatt nem sikerült egy működőképes államszervezetet kiépíteni a Tiszának. Emlékeztetett: A Tiszának belső pártszervezete sem nagyon van, hiszen nagyjából 28-an vannak, az emberek nagy része párton kívüli. Most pedig mindenhonnan beültek emberek a minisztériumokba, de őket igazából nem köti össze semmi.

A lemondások és menesztések nélkül is emberhiány van a kormányban. Fotó: Facebook/Kapitány István

Ahogyan az Origo már beszámolt róla, korábban lemondott a vidék- és településfejlesztési minisztérium egyik helyettes államtitkára személyes okra hivatkozva, ám az ellenzék akkor azt gyanította, hogy a miniszter, Lőrincz Viktória „stílusa és alkalmatlansága” lehetett az ok. A napokban pedig benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozik posztjáról. Ám ebben az esetben is felmerültek egyéb vitás körülmények, azonban ezt a távozó államtitkár tagadta.

Volt akit menesztettek, ugyanis a volt országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos leplezte le, hogy a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) állami forrásból igen magas áron vásárolt fel szántóföldeket, és az üzletek során Sárosi József, a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság tiszás elnöke volt a közvetítő az eladók és a PIP között. Sárosi József azzal védekezik, hogy a választókerületében sok a rá váró munka.

De érdemes megemlíteni Kapitány István és Magyar Péter esetét is, ugyanis a hírek szerint a két politikus között már a legutóbbi kihelyezett kormányülésen komoly konfliktus alakult ki, amelynek hátterében politikai, szakmai és gazdasági érdekellentétek egyaránt állnak. A konfliktust azonban a miniszterelnök és a miniszter is tagadta.