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varga balázs

Újabb lemondás: alig öt hónap után távozott a tiszás bizottsági elnök

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Alig öt hónapig vezette a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, akinek helyére az eddigi alelnök, Járosi Péter került. A lemondásról Varga Balázs azt nyilatkozta, azért döntött így, mert 100 településért akar dolgozni.
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varga balázsdigitalizációs és technológiai bizottságlemondásképviselő

Az Országgyűlés október 13-án elfogadott határozata értelmében Varga Balázs helyett Járosi Péter lett a Digitalizációs és Technológiai Bizottság elnöke, míg Varga az alelnöki tisztséget kapta meg. A lemondás híre a Magyar Közlönyben is megjelent, a határozat azonban nem részletezi a személycsere indokait. 

Újabb lemondás a Tisza soraiból: Varga Balázs alig öt hónap után távozott a Digitalizációs és Technológiai Bizottság elnöki posztjáról(Forrás: Facebook/Varga Balázs)
Újabb lemondás a Tisza soraiból: Varga Balázs alig öt hónap után távozott a Digitalizációs és Technológiai Bizottság elnöki posztjáról(Forrás: Facebook/Varga Balázs)

Újabb lemondás a Tisza soraiból

A változásról a Keszthelyen Hallottam Facebook-oldal beszámolója szerint 

Varga Balázs azt közölte, hogy saját döntéséből távozik az elnöki székből, mert száz településért akar dolgozni. 

A gyors tisztségváltás mindenesetre kérdéseket vet fel, hiszen Varga Balázs mindössze május óta vezette a testületet. A parlamenti határozatból nem derül ki, hogy a döntés mögött kizárólag a képviselő saját tervei állnak-e, vagy más szempontok is szerepet játszottak. 

Személyi változások a Tisza körül

Nemrégiben lemondott Tótth András energetikai államtitkár, megbízatása október 13-i hatállyal szűnt meg. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint személyes okok álltak a távozás hátterében. Tótth május végén kapta meg kinevezését, így alig öt hónapig töltötte be a tisztséget.

A távozás után a sajtóban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lemondásáról is megjelentek értesülések. A miniszter azonban határozottan cáfolta ezeket: közlése szerint nem mondott le, és nem is tervezi a távozását. Magyar Péter szintén visszautasította a saját lemondásáról szóló híreket.

 

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