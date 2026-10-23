Letartóztatták Matolcsy Györgyöt és társait

A bíróság szóvivője, Madarasi Anna pénteken este háromnegyed hat előtt közölte, hogy a bíróság Matolcsy György és két társa letartóztatásáról határozott, amely harminc napra szól.

Fotó:

A volt jegybankelnököt szerdán vették őrizetbe és jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, de Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezérek jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adtak ki.

A Matolcsy György elleni gyanúsítást a Pallas Athéné Alapítvány egyik ügylete alapján fogalmazták meg. Az alapítvány eredetileg 266 milliárd forintos vagyonát ugyanis a saját tulajdonában álló Optima Zrt.-re bízták, amely annak egy részét a hasonló nevű alapkezelő által irányított befektetési alapokba helyezte. Az ügyészég szerint Matolcsy Györgynek és körének az volt a célja, hogy az elnök távozása után is rendelkezhessen e vagyon felett, azért, hogy „a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek”.

Bátki Pál, Matolcsy György ügyvédje a döntés előtt azt mondta a sajtónak, hogy álláspontja szerint az általa megkapott nyomozati iratokban nincs szó vagyonvesztésről, szerinte tükröződik belőle az, amit Matolcsy korában mondott: hogy nincs MNB-ügy. Matolcsy a nyomozási bíró előtt két és fél órán keresztül beszélt.