Ruszin-Szendi Romulusz: Lézerfegyvere lesz Magyarországnak

„Úgy tűnik, lesz lézerfegyvere Magyarországnak” – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter a nullponti gyakorlótérről jelentkezett be, ahova elmondása szerint azért érkezett, hogy megnézze, milyen magyar fejlesztések tudnák segíteni a Magyar Honvédség Magyarországnak a drónképességét is.

Magyar fejlesztésű lézerfegyverrel erősítene a honvédség, de tesztelnek felderítő, teherszállító, szárazföldi és „interceptor”, vagyis elfogó dróntípusokat is (Forrás: Honvédelem.hu)

A tárcavezető mutatott egy erősen szétroncsolódott drónt, amelyet az első magyar lézerfegyver fejlesztéssel lőttek le a levegőből. Mint mondta, a fejlesztést a drónt készítő vállalattal a kormány együtt folytatja majd, és

egy év múlva olyan lézerfegyvere lesz a Magyar Honvédségnek, Magyarországnak, ami valóban képes lesz a különböző típusú drónok megsemmisítésére meghatározott távolságon.

Ruszin-Szendi Romulusz ezen felül beszámolt még felderítő, teherszállító, szárazföldi és „interceptor”, vagyis elfogó dróntípusok fejlesztéséről is, amelyek autonóm irányítással működnek. Közölte, a kormány egyeztet majd a vezérkari főnökkel, hogy a honvédségnek mire van jelenleg leginkább szüksége, és olyan prioritással állnak majd neki a meglévő drónrendszerek megvásárlásáoz, valamint a közös fejlesztésekhez.

– Elképzelhetetlen volt az, hogy ennyi magyar cég foglalkozik közvetlenül a haditechnikai fejlesztésekkel is ilyen magas színvonalon képesek végrehajtani azt, amire nekünk szükségünk van. Büszkék lehetünk a magyar agyra, büszkék lehetünk a magyar fejlesztésre, én meg büszke vagyok a magyar katonákra – hangsúlyozta a miniszter.