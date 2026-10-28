Brüsszelnek még mindig nem elég: újabb változtatásokat várnak Magyar Pétertől

Újabb elvárásokat fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) küldöttsége, amely október 26. és 28. között látogatott Budapestre. Deák Dániel közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós delegáció elismerően nyilatkozott Magyar Péter eddigi intézkedéseiről, azokat továbbra sem tartja elegendőnek. Sophie Wilmès, a küldöttség vezetője a szerdai sajtótájékoztatón pozitív változásokról számolt be a magyarországi jogállamiság helyzetében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további reformokra van szükség.
A gyermekvédelmi szabályozás további módosítását sürgeti a LIBE
Deák Dániel bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter kormánya az elmúlt hónapokban több olyan intézkedést is végrehajtott, amelyek célja az uniós források felszabadításának elősegítése volt: Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez, átalakították az intézményrendszert, és a korábbi gyermekvédelmi törvény több rendelkezését is hatályon kívül helyezték.
Az elemző szerint azonban mindez Brüsszel számára továbbra sem elegendő.
Sophie Wilmès a sajtótájékoztatón elismerte az eddigi változtatásokat, de további lépéseket tartott szükségesnek.
Deák Dániel beszámolója szerint a kifogásolt területek között szerepelnek:
- A gyermekvédelmi szabályozás még hatályban lévő rendelkezései.
- Az alkotmány és a családvédelmi szabályok egyes előírásai.
- A genderpolitikával kapcsolatos könyvek korlátozása.
- A jogi nemváltoztatás akadályai.
Az elemző értelmezése szerint az uniós küldöttség a jelenleginél is megengedőbb szabályozást szeretne Magyarországon. Amikor pedig Wilmèst arról kérdezték, elegendőnek tartja-e a kormány eddigi intézkedéseit, általánosságban nemmel válaszolt
– írta Deák Dániel.
Az uniós források kérdése szintén nem zárult le.
Bár bizonyos korlátozásokat már feloldottak, további pénzek hozzáférhetősége továbbra is függőben van, ahogyan a Magyarországgal szemben 2018-ban megindított, hetes cikk szerinti eljárás lezárásáról sem született döntés.
A jogállamiságot vizsgálják, de a meghívottak köre is vitát váltott ki
A LIBE-bizottság háromnapos látogatása már a delegáció érkezése előtt vitákat váltott ki. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a küldöttség számos civil szervezettel és sajtóorgánummal tervezett egyeztetést, a meghívottak között azonban alig szerepeltek jobboldali szervezetek és szerkesztőségek.
A programtervezet alapján a delegáció többek között a Magyar Helsinki Bizottsággal, az Amnesty International Magyarországgal, a Transparency International Magyarországgal, a Háttér Társasággal és a Budapest Pride-dal is találkozót tervezett.
A sajtószabadsággal foglalkozó egyeztetésre a Telex, az Átlátszó és a Mérték Médiaelemző Műhely mellett Kacsoh Dánielt hívták meg, aki helyett végül Kohán Mátyás vett részt a találkozón. Kohán beszámolója szerint a delegáció előtt a Tisza-kormány médiapolitikájával kapcsolatos aggályait is ismertette, többek között a Mandiner megszüntetéséről és a kormányzati interjúlehetőségek korlátozásáról beszélt.
A küldöttség munkájával kapcsolatban korábban László András fideszes európai parlamenti képviselő is kifogásokat fogalmazott meg.
A Patrióták Európáért frakció és a Fidesz–KDNP delegációja azt kezdeményezte, hogy a LIBE tagjai személyesen vizsgálják meg Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterek, valamint Bús Balázs volt óbudai polgármester fogvatartásának körülményeit.
Elvárjuk, hogy a LIBE Bizottság küldöttsége a helyszínen vizsgálja meg a fogvatartásuk körülményeit”
– fogalmazott korábban László András, aki az érintettekkel szembeni intézkedéseket aránytalannak és politikailag motiváltnak nevezte. A kezdeményezésről az Origo is beszámolt. A börtönlátogatásra vonatkozó javaslatot azonban a többi képviselőcsoport elutasította.
A LIBE-küldöttség látogatása így egyszerre irányította rá a figyelmet a Tisza-kormány által végrehajtott reformokra és azokra a területekre, amelyeken az európai parlamenti képviselők további változtatásokat tartanak szükségesnek.