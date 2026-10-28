Brüsszelnek még mindig nem elég: újabb változtatásokat várnak Magyar Pétertől

Újabb elvárásokat fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) küldöttsége, amely október 26. és 28. között látogatott Budapestre. Deák Dániel közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós delegáció elismerően nyilatkozott Magyar Péter eddigi intézkedéseiről, azokat továbbra sem tartja elegendőnek. Sophie Wilmès, a küldöttség vezetője a szerdai sajtótájékoztatón pozitív változásokról számolt be a magyarországi jogállamiság helyzetében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további reformokra van szükség.

Hiába hajtott végre több reformot a Tisza-kormány, az Európai Parlament LIBE-bizottságának küldöttsége további változtatásokat sürget (Fotó: Facebook)

A gyermekvédelmi szabályozás további módosítását sürgeti a LIBE

Deák Dániel bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter kormánya az elmúlt hónapokban több olyan intézkedést is végrehajtott, amelyek célja az uniós források felszabadításának elősegítése volt: Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez, átalakították az intézményrendszert, és a korábbi gyermekvédelmi törvény több rendelkezését is hatályon kívül helyezték.

Az elemző szerint azonban mindez Brüsszel számára továbbra sem elegendő.

Sophie Wilmès a sajtótájékoztatón elismerte az eddigi változtatásokat, de további lépéseket tartott szükségesnek.

Deák Dániel beszámolója szerint a kifogásolt területek között szerepelnek:

A gyermekvédelmi szabályozás még hatályban lévő rendelkezései.

Az alkotmány és a családvédelmi szabályok egyes előírásai.

A genderpolitikával kapcsolatos könyvek korlátozása.

A jogi nemváltoztatás akadályai.

Az elemző értelmezése szerint az uniós küldöttség a jelenleginél is megengedőbb szabályozást szeretne Magyarországon. Amikor pedig Wilmèst arról kérdezték, elegendőnek tartja-e a kormány eddigi intézkedéseit, általánosságban nemmel válaszolt

– írta Deák Dániel.

Az uniós források kérdése szintén nem zárult le.

Bár bizonyos korlátozásokat már feloldottak, további pénzek hozzáférhetősége továbbra is függőben van, ahogyan a Magyarországgal szemben 2018-ban megindított, hetes cikk szerinti eljárás lezárásáról sem született döntés.