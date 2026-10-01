László András: A LIBE ellenőrizze az ellenzéki politikusok fogvatartásának körülményeit

A LIBE jogállamisági helyzetet vizsgáló missziója október 26. és 28. között látogat Budapestre. A Patrióták Európáért frakció és a Fidesz-KDNP delegációja azt kezdeményezte, hogy a küldöttség programjába börtönlátogatások is kerüljenek.

LIBE-börtönlátogatást kezdeményezett László András, az ellenzéki politikusok fogvatartását vizsgálnák Fotó: Ladóczki Balázs

László András fideszes EP-képviselő szerint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Bús Balázs fogvatartása aránytalan intézkedés, amely szerinte az ellenzék megfélemlítését és ellehetetlenítését szolgálja.

A LIBE ellenőrizze a fogvatartás körülményeit

„Elvárjuk, hogy a LIBE Bizottság küldöttsége a helyszínen vizsgálja meg a fogvatartásuk körülményeit” – mondta László András, aki a budapesti misszióban a Patrióták Európáért képviselőcsoport küldöttjeként vesz részt.

A fideszes EP-képviselő rámutatott, hogy hétfőn felfüggesztették két volt miniszter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, büntetőeljárás indult ellenük, és előzetes letartóztatásba helyezték őket.

László András szerint mindez akadályozza őket képviselői megbízatásuk gyakorlásában, és csökkenti az ellenzéki szavazók parlamenti képviseletét. A politikus a vádakra tekintettel ezeket az intézkedéseket aránytalannak és politikailag motiváltnak nevezte.

Bús Balázs volt kerületi polgármester esetében László András arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hónapok óta előzetes letartóztatásban tartják, ráadásul olyan büntetés-végrehajtási intézményben, ahol erőszakos bűncselekmények miatt elítélteket helyeznek el.

„A vele szemben felhozott vádakra tekintettel a szegedi Csillagbörtönben való elhelyezése aránytalan és magyarázatot kíván” – jelentette ki.

László András úgy fogalmazott, hogy „Magyarországon visszatért az önkény”, és szerinte a miniszterelnök az elvileg független intézmények akcióit személyesen, előre bejelenti.

„Még a függetlenség látszatát sem tartják fenn. Ez egyértelműen politikai koncepciós perek előkészítésére utal. Ezért kértük a misszió napirendjének módosítását, hiszen fontos, hogy a küldöttség is szembesüljön a hazánkban kibontakozó önkénnyel és leszámolásokkal” – mondta az EP-képviselő.