Magyar Péter szigorításról beszél, a külföldi sajtó az LMBTQ-korlátozások eltörlését ünnepli

A külföldi lapok az LMBTQ-propaganda szabadon engedését ünneplik, mely most már az oktatási intézményekbe is bejut (Fotó: polkorrekt.com)

Hegedűs Barbara szerint Magyar Péter elhallgatja a módosítás valódi jelentőségét

Hegedűs Barbara közösségi oldalán élesen bírálta a miniszterelnököt. A fideszes politikus szerint Magyar Péter a kórházban hagyott csecsemők ügyét használta fel arra, hogy a közvélemény figyelmét elterelje a gyermekvédelmi törvény LMBTQ-tartalmakra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról. A politikus is felhívta a figyelmet a külföldi sajtó interpretációjára:

Akkor hogyan lehetséges az, hogy a külföldi lapok címlapjai mégis az LMBTQ-propaganda szabadon engedését ünneplik!?”

A képviselő Magyar Péter Partizánban elhangzott kijelentésére is felhívta a figyelmet. A miniszterelnök a törvénymódosítás kapcsán úgy fogalmazott:

Azt módosítottuk, amit az európai bíróság ítélete kért.”

Hegedűs Barbara ezt annak bizonyítékaként értékelte, hogy a Tisza-kormány az Európai Unió elvárásaihoz igazította a gyermekvédelmi szabályozást. Bejegyzésében Brüsszelből megrendelt gendertörvénynek nevezte a módosítást, amelyet szerinte Magyar Péter nem mer nyíltan felvállalni a választói előtt.

A politikus azt is állította, hogy a miniszterelnök közösségi oldalán a Tisza szimpatizánsai közül is többen bírálták a döntést, mert úgy érzik, a kormány megtévesztette őket.

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői szintén azzal vádolták a Tisza-kormányt, hogy brüsszeli nyomásra írta át a korábbi gyermekvédelmi szabályokat. Az ellenzék szerint a változtatások lehetővé teszik, hogy az iskolai foglalkozásokon a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő tartalmak is megjelenjenek.

A Fidesz emellett a pedofilnyilvántartáshoz való hozzáférés átalakítását is kifogásolta, és azzal vádolta a Tiszát, hogy a magyar családok helyett a pedofilok oldalára állt.

Magyar Péter ugyanakkor visszautasította az ellenzéki bírálatokat. A miniszterelnök szerint a módosítás éppen azért erősíti a gyermekek védelmét, mert a korábbi szabályozással szemben nem tesz különbséget a szexuális irányultságok között, hanem minden ártalmas pornográf tartalomtól védi a kiskorúakat.