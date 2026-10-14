Magyar Péter szigorításról beszél, a külföldi sajtó az LMBTQ-korlátozások eltörlését ünnepli

Ahogyan azt az Origo is megírta, Magyar Péter szerint a parlament által kedden elfogadott gyermekvédelmi törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti. A változtatások ugyanakkor a korábbi gyermekvédelmi törvény több, LMBTQ-tartalmakra vonatkozó korlátozását is eltörölték, miközben érintetlenül hagyták a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonosságához való jogáról szóló rendelkezést. Ennek törlését korábban jogvédő szervezetek és a Velencei Bizottság is javasolták. A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, a nemzetközi sajtó és a jogvédők viszont az LMBTQ-jogok szempontjából jelentős előrelépésként értékelik a döntést.
A külföldi sajtó az LMBTQ-korlátozások eltörlését ünnepli
A nemzetközi sajtó beszámolói egészen más elemeit hangsúlyozzák a kedden elfogadott gyermekvédelmi törvénymódosításnak, mint Magyar Péter.
Miközben a kormányfő a gyermekek védelmének megerősítéséről beszél, több külföldi médium az Orbán-kormány által bevezetett LMBTQ-korlátozások visszavonásaként értékelte a parlament döntését.
A BBC News Magyarul például a következő címmel számolt be az eseményről:
A magyar parlament eltörölte a gyermekvédelmi törvény egyes LMBTQ-ellenes rendelkezéseit.”
Hasonlóan fogalmazott az AFP francia hírügynökség is, amelynek cikke szerint Magyarország eltörölte az Orbán-korszakban elfogadott törvény LMBTQ-ellenes intézkedéseit.
A Deutsche Welle ugyancsak az Orbán-korszak LMBTQ+-ellenes rendelkezéseinek eltörléséről írt. A német közszolgálati médium a parlament döntését az Orbán-kormány korlátozásainak első jelentős visszafordításaként értékelte.
A nemzetközi visszhangban tehát számos olyan értékelés megjelent, amely szerint Magyarország megtette az első lépést az LMBTQ+-jogok helyreállítása felé.
A korábbi Fidesz–KDNP-kormány a 2021-es gyermekvédelmi törvény egyik legfontosabb céljaként a gyermekek ideológiai befolyásolásának megakadályozását jelölte meg. A jogszabály korlátozta a nemváltással és a homoszexualitással kapcsolatos tartalmak megjelenítését a kiskorúak számára, emellett a kormány létrehozta a pedofil bűnelkövetők nyilvántartását is.
A 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson az egyes kérdésekben mintegy 3,6–3,7 millió választó adott a korábbi kormány álláspontjával egyező választ, a referendum azonban az érvényességi küszöb elmaradása miatt érvénytelen lett.
Hegedűs Barbara szerint Magyar Péter elhallgatja a módosítás valódi jelentőségét
Hegedűs Barbara közösségi oldalán élesen bírálta a miniszterelnököt. A fideszes politikus szerint Magyar Péter a kórházban hagyott csecsemők ügyét használta fel arra, hogy a közvélemény figyelmét elterelje a gyermekvédelmi törvény LMBTQ-tartalmakra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról. A politikus is felhívta a figyelmet a külföldi sajtó interpretációjára:
Akkor hogyan lehetséges az, hogy a külföldi lapok címlapjai mégis az LMBTQ-propaganda szabadon engedését ünneplik!?”
A képviselő Magyar Péter Partizánban elhangzott kijelentésére is felhívta a figyelmet. A miniszterelnök a törvénymódosítás kapcsán úgy fogalmazott:
Azt módosítottuk, amit az európai bíróság ítélete kért.”
Hegedűs Barbara ezt annak bizonyítékaként értékelte, hogy a Tisza-kormány az Európai Unió elvárásaihoz igazította a gyermekvédelmi szabályozást. Bejegyzésében Brüsszelből megrendelt gendertörvénynek nevezte a módosítást, amelyet szerinte Magyar Péter nem mer nyíltan felvállalni a választói előtt.
A politikus azt is állította, hogy a miniszterelnök közösségi oldalán a Tisza szimpatizánsai közül is többen bírálták a döntést, mert úgy érzik, a kormány megtévesztette őket.
A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői szintén azzal vádolták a Tisza-kormányt, hogy brüsszeli nyomásra írta át a korábbi gyermekvédelmi szabályokat. Az ellenzék szerint a változtatások lehetővé teszik, hogy az iskolai foglalkozásokon a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő tartalmak is megjelenjenek.
A Fidesz emellett a pedofilnyilvántartáshoz való hozzáférés átalakítását is kifogásolta, és azzal vádolta a Tiszát, hogy a magyar családok helyett a pedofilok oldalára állt.
Magyar Péter ugyanakkor visszautasította az ellenzéki bírálatokat. A miniszterelnök szerint a módosítás éppen azért erősíti a gyermekek védelmét, mert a korábbi szabályozással szemben nem tesz különbséget a szexuális irányultságok között, hanem minden ártalmas pornográf tartalomtól védi a kiskorúakat.
Az NGO-k, de máris újabb változtatásokat követelnek
A jogvédő szervezetek reakciói is azt mutatják, hogy a kedden elfogadott törvénymódosítás az LMBTQ-jogok szempontjából is jelentős változásokat hozott.
Az Amnesty International a Háttér Társasággal és a Magyar Helsinki Bizottsággal közösen már korábban is további változtatásokat sürgetett. A szervezet bejegyzésében kiemelte:
A mai döntés többek között azt jelenti, hogy ezentúl a médiában és a reklámokban is lehet beszélni a szexuális és nemi kisebbségek jogairól és életéről.”
Az Amnesty szerint ez jelentős előrelépés, ugyanakkor további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a korábbi gyermekvédelmi szabályozás általuk kifogásolt elemei teljesen megszűnjenek. A szervezet a bejegyzésben az azonos nemű párok házasságának elismerése mellett is kiállt, és arra szólította fel támogatóit, hogy csatlakozzanak az ezt célzó kezdeményezéshez.
Nem ez az egyetlen követelés, amelyet a jogvédők megfogalmaztak:
a Háttér Társaság már szeptember 14-én kampányt indított a 2020-ban elfogadott, 33. paragrafusként ismert rendelkezéssel bevezetett szabályok eltörléséért.
Ezek megakadályozzák, hogy a transznemű emberek hivatalos irataiban a nemi identitásuknak megfelelő nem és név szerepeljen. A szervezet érintettek személyes történeteinek bemutatásával és petícióval igyekszik elérni, hogy az Országgyűlés változtasson a szabályozáson.
A jogvédők tehát a keddi döntést nem tekintik a jogszabályi változtatások lezárásának. A követeléseik között a nem jogi elismerésének biztosítása, valamint az LMBTQ-jogokat érintő további korlátozások megszüntetése is szerepel.
Magyar Péter már további változtatásokat jelentett be – mi jöhet 2027-ben?
A jogvédő szervezetek követelései azért is figyelemre méltók, mert Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a kormány további változtatásokat tervez a gyermekvédelmi és örökbefogadási szabályozásban. A miniszterelnök többek között az alábbi intézkedésekről beszélt:
- Az egyedülállók örökbefogadásának szabályozása: a jelenlegi rendszer átalakítása annak érdekében, hogy az örökbefogadásról elsősorban szakmai szempontok alapján döntsenek.
- Az azonos nemű párok örökbefogadása: a rájuk vonatkozó szabályok felülvizsgálata, a gyermek érdekeinek elsődleges figyelembevételével.
- Új gyermekvédelmi törvény 2027-ben: Magyar Péter a keddi Partizán-interjúban bejelentette, hogy teljesen új jogszabályt készítenek elő.
- Szakmai és jogvédő szervezetek bevonása: az új gyermekvédelmi törvény kidolgozásában ezek a szervezetek is részt vehetnének.
A miniszterelnököt arról is megkérdezték, hogy az új törvényből kikerülhet-e a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonosságához való jogáról szóló rendelkezés. Magyar Péter erre azt válaszolta, hogy nem tudja, mert nem ő készíti a jogszabálytervezetet.
A keddi törvénymódosítást tehát Magyar Péter gyermekvédelmi szigorításként mutatta be, a nemzetközi sajtó és a jogvédő szervezetek viszont az LMBTQ-korlátozások enyhítését emelték ki. A kérdés most már az, hogy a Tisza-kormány a következő jogszabály-módosítások során a jogvédők további követeléseinek is eleget tesz-e.