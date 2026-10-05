Nembináris közösségi csoporttalálkozót szerveznek Karácsony Gergelyék és Bódis Krisztáék támogatásával

Radics Béla egy október 9-re meghirdetett, nembináris felnőtteknek szóló közösségi program kapcsán kérte számon a fővárosi támogatások fontossági sorrendjét. Tényleg fontosabb az LMBTQ-lobbi, mint a lakhatási, közegészségügyi vagy konkrétan a drogproblémákkal kapcsolatos kérdések? Bejegyzésében azt írta, hogy a budapestieket naponta érintő gondok mellett más ügyek kerülnek előtérbe a Városházán, például a nembináris találkozók.
Budapestnek ennél jóval égetőbb problémái vannak”
– fogalmazott a képviselő.
Bódis Kriszta szerepét is szóvá tette az LMBTQ-lobbiban
Radics a Fővárosi Szociális Közalapítványra is kitért: állítása szerint annak egyik tagja Bódis Kriszta, aki a Csipkejózsika című könyv szerzője.
Ezt Magyar Péter és Karácsony Gergely politikai közeledésével kapcsolta össze, és arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte érdemes követni, milyen ügyek kapnak támogatást Budapesten.
A politikus közlekedési káoszt, romló közbiztonságot, drogproblémákat és a város tisztaságával kapcsolatos gondokat sorolta fel.
Ezekkel állította szembe a közösségi rendezvény támogatását, és azt kifogásolta, hogy szerinte a főváros vezetése nem megfelelően rangsorolja a feladatait.
Radics hangsúlyozta: a felnőttek magánéleti döntéseit nem kívánja megszabni. Bírálatát arra összpontosította, hogy szerinte egy fővárosi közalapítványnak milyen ügyekkel kellene elsősorban foglalkoznia, és azt állította, hogy a Városháza prioritásai eltérnek a budapestiek legsürgetőbb problémáitól.