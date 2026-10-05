Nembináris közösségi csoporttalálkozót szerveznek Karácsony Gergelyék és Bódis Krisztáék támogatásával

Radics Béla egy október 9-re meghirdetett, nembináris felnőtteknek szóló közösségi program kapcsán kérte számon a fővárosi támogatások fontossági sorrendjét. Tényleg fontosabb az LMBTQ-lobbi, mint a lakhatási, közegészségügyi vagy konkrétan a drogproblémákkal kapcsolatos kérdések? Bejegyzésében azt írta, hogy a budapestieket naponta érintő gondok mellett más ügyek kerülnek előtérbe a Városházán, például a nembináris találkozók.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány egyik tagja Bódis Kriszta, aki az LMBTQ-lobbi egyik legelszántabb képviselője a Tisza Pártban (Fotó: Facebook/Bódis Kriszta public)

Budapestnek ennél jóval égetőbb problémái vannak”

– fogalmazott a képviselő.

Bódis Kriszta szerepét is szóvá tette az LMBTQ-lobbiban

Radics a Fővárosi Szociális Közalapítványra is kitért: állítása szerint annak egyik tagja Bódis Kriszta, aki a Csipkejózsika című könyv szerzője.

Ezt Magyar Péter és Karácsony Gergely politikai közeledésével kapcsolta össze, és arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte érdemes követni, milyen ügyek kapnak támogatást Budapesten.