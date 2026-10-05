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LMBTQ-lobbi

Nembináris közösségi csoporttalálkozót szerveznek Karácsony Gergelyék és Bódis Krisztáék támogatásával

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Radics Béla Facebook-bejegyzésében bírálta, hogy a Fővárosi Önkormányzat támogatásával nembináris közösségi csoporttalálkozót hirdettek. Szerinte Budapest vezetésének a lakhatási, közegészségügyi és drogproblémák kezelésére kellene összpontosítania az LMBTQ-lobbi helyett, miközben Bódis Kriszta közalapítványi szerepét is szóvá tette.
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LMBTQ-lobbitisza pártradics bélabódis krisztafővárosi szociális közalapítványBudapestfőváros

Radics Béla egy október 9-re meghirdetett, nembináris felnőtteknek szóló közösségi program kapcsán kérte számon a fővárosi támogatások fontossági sorrendjét. Tényleg fontosabb az LMBTQ-lobbi, mint a lakhatási, közegészségügyi vagy konkrétan a drogproblémákkal kapcsolatos kérdések? Bejegyzésében azt írta, hogy a budapestieket naponta érintő gondok mellett más ügyek kerülnek előtérbe a Városházán, például a nembináris találkozók. 

LMBTQ-lobbi
A Fővárosi Szociális Közalapítvány egyik tagja Bódis Kriszta, aki az LMBTQ-lobbi egyik legelszántabb képviselője a Tisza Pártban (Fotó: Facebook/Bódis Kriszta public)

Budapestnek ennél jóval égetőbb problémái vannak”

 – fogalmazott a képviselő.

Bódis Kriszta szerepét is szóvá tette az LMBTQ-lobbiban

Radics a Fővárosi Szociális Közalapítványra is kitért: állítása szerint annak egyik tagja Bódis Kriszta, aki a Csipkejózsika című könyv szerzője.

Ezt Magyar Péter és Karácsony Gergely politikai közeledésével kapcsolta össze, és arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte érdemes követni, milyen ügyek kapnak támogatást Budapesten.

A politikus közlekedési káoszt, romló közbiztonságot, drogproblémákat és a város tisztaságával kapcsolatos gondokat sorolta fel. 

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Ezekkel állította szembe a közösségi rendezvény támogatását, és azt kifogásolta, hogy szerinte a főváros vezetése nem megfelelően rangsorolja a feladatait.

Radics hangsúlyozta: a felnőttek magánéleti döntéseit nem kívánja megszabni. Bírálatát arra összpontosította, hogy szerinte egy fővárosi közalapítványnak milyen ügyekkel kellene elsősorban foglalkoznia, és azt állította, hogy a Városháza prioritásai eltérnek a budapestiek legsürgetőbb problémáitól.

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