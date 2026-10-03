Luxusvadászatokon lőtt egzotikus állatokat az élő környezetért felelős bizottság alelnöke

Kaprinyák Tibor luxusvadászatait idézte fel a Magyar Nemzet annak kapcsán, hogy a Tisza Párt listájáról parlamentbe jutott politikus az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett. Korábban a Haon is beszámolt róla, hogy a képviselőről elejtett egzotikus állatok mellett készült fényképek is megjelentek, egyik trófeájával pedig egy vadászatokat szervező vállalkozás reklámozza magát.

Egzotikus állatokat ejtett el luxusvadászatokon Kaprinyák Tibor, aki most az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke (Fotó: Facebook)

Luxusvadászatokon ejtett el oroszlánt, bivalyt, antilopot

Az egyik közölt fényképen Kaprinyák Tibor egy elejtett oroszlán mellett látható. A Magyar Nemzet cikkben felidézte azt is, hogy a vadászatok és kilőtt állatok jelentős összegeket jelentenek:

Csak a képeken látható kilőtt állatok értéke több tízmillió forintot tesz ki.”

A beszámoló több egzotikus fajra kiterjedő trófeagyűjteményt mutatott be: a fotókon bivalyok és antilopok is szerepelnek, de a politikus trófeagyűjteményében zsiráf, zebra és aligátor is megtalálható.