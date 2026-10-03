Luxusvadászatokon lőtt egzotikus állatokat az élő környezetért felelős bizottság alelnöke

Kaprinyák Tibor luxusvadászatait idézte fel a Magyar Nemzet annak kapcsán, hogy a Tisza Párt listájáról parlamentbe jutott politikus az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett. Korábban a Haon is beszámolt róla, hogy a képviselőről elejtett egzotikus állatok mellett készült fényképek is megjelentek, egyik trófeájával pedig egy vadászatokat szervező vállalkozás reklámozza magát.
Luxusvadászatokon ejtett el oroszlánt, bivalyt, antilopot
Az egyik közölt fényképen Kaprinyák Tibor egy elejtett oroszlán mellett látható. A Magyar Nemzet cikkben felidézte azt is, hogy a vadászatok és kilőtt állatok jelentős összegeket jelentenek:
Csak a képeken látható kilőtt állatok értéke több tízmillió forintot tesz ki.”
A beszámoló több egzotikus fajra kiterjedő trófeagyűjteményt mutatott be: a fotókon bivalyok és antilopok is szerepelnek, de a politikus trófeagyűjteményében zsiráf, zebra és aligátor is megtalálható.
Az élő környezet védelme és a trófeagyűjtés kettőssége
Kaprinyák Tibor azóta országgyűlési képviselő lett, és alelnöki tisztséget kapott az élő környezetért felelős bizottságban. A luxusvadászat és a természetvédelem közötti feszültséget ez a kinevezés különösen látványossá teszi. Az ügy pikantériája, hogy a képviselő láthatóan nem érzékeli az ellentmondást, ugyanis saját közösségi oldalán a mai napig megtalálható egy fotó, ahogyan egy elejtett állat mellett pózol.