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kaprinyák tibor

Luxusvadászatokon lőtt egzotikus állatokat az élő környezetért felelős bizottság alelnöke

1 órája
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Az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke lett Kaprinyák Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, aki luxusvadászatokon ejtett el egzotikus állatokat. A politikus egyik trófeájával egy vadászatokat szervező vállalkozás is reklámozza magát.
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Kaprinyák Tibor luxusvadászatait idézte fel a Magyar Nemzet annak kapcsán, hogy a Tisza Párt listájáról parlamentbe jutott politikus az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett. Korábban a Haon is beszámolt róla, hogy a képviselőről elejtett egzotikus állatok mellett készült fényképek is megjelentek, egyik trófeájával pedig egy vadászatokat szervező vállalkozás reklámozza magát.

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Egzotikus állatokat ejtett el luxusvadászatokon Kaprinyák Tibor, aki most az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke (Fotó: Facebook)

Luxusvadászatokon ejtett el oroszlánt, bivalyt, antilopot

Az egyik közölt fényképen Kaprinyák Tibor egy elejtett oroszlán mellett látható. A Magyar Nemzet cikkben felidézte azt is, hogy a vadászatok és kilőtt állatok jelentős összegeket jelentenek:

Csak a képeken látható kilőtt állatok értéke több tízmillió forintot tesz ki.”

A beszámoló több egzotikus fajra kiterjedő trófeagyűjteményt mutatott be: a fotókon bivalyok és antilopok is szerepelnek, de a politikus trófeagyűjteményében zsiráf, zebra és aligátor is megtalálható.

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Az élő környezet védelme és a trófeagyűjtés kettőssége

Kaprinyák Tibor azóta országgyűlési képviselő lett, és alelnöki tisztséget kapott az élő környezetért felelős bizottságban. A luxusvadászat és a természetvédelem közötti feszültséget ez a kinevezés különösen látványossá teszi. Az ügy pikantériája, hogy a képviselő láthatóan nem érzékeli az ellentmondást, ugyanis saját közösségi oldalán a mai napig megtalálható egy fotó, ahogyan egy elejtett állat mellett pózol. 

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