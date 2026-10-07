Közel száz ingatlanja van a Tisza luxusvadászatokon részt vevő képviselőjének

Látványos ingatlanparkot halmozott fel Kaprinyák Tibor az elmúlt 20 évben. A Tisza luxusvadászatokra járó országgyűlési képviselője összesen 81 ingatlanra tett szert, ezek közül 31-et a Fidesz kormány alatt szerzett meg, míg a nagy részét az MSZP-kormány idején. A vagyonnyilatkozata alapján mindezek mellett egy S osztályú Mercedes tulajdonosa. Valamint több mint 100 millió forintnyi befektetéssel is rendelkezi.

A luxusvadászatokra járó tiszás képviselő több mint 30 ingatlan szerzett a Fidesz kormányzása alatt

Fotó: Facebook/Kaprinyák Tibor

A Kaprinyák Tibor 81 ingatlanjából csupán 3 lakóépület, ezek között van két családi ház, amelyeket 2019-ben öröklés útján szerzett. Ezek közül egyikben sem ő az egyedüli tulajdonos, az egyiken 5, míg a másikon 3 másik tulajdonossal osztozik. Egy lakás is van a nevén, amelyet szintén 2019-ben örökléssel szerzett és 5 másik emberrel közösen tulajdonolja. A maradék 78 ingatlan főleg szántóföldek és erdők.

A tiszás képviselő a csúcskategóriás luxus Mercedes mellett az egyéb közlendők között még megemlít egy Volkswagen Amarok terepjárót és egy MTZ traktort a hozzá való felszerelésekkel.

Ami azonban ezeknél is érdekesebb, az az, hogy fegyvereket is felsorol az egyéb közlendők között. Kaprinyák Tibor rendelkezik egy Mauser, egy Mariin, három darab Blaser R93 és egy Blaser R8 golyós fegyverrel, valamint az ezekhez illő céltávcsövekkel és van még egy Benelli sörétes fegyvere is.

Emellett több befektetéssel is rendelkezik:

48 millió forintot tart befektetési jegyekben,

közel 7 millió forintja van Tartós Befektetési Számlán,

kriptovalutában több mint 10 millió forintot tart,

folyószámláján legalább 32 millió forint található forintban és mintegy 12 millió forint euróban,

emellett 11 és fél millió forintnyi nyugdíjbiztosítása is van

Ez összességében azt jelenti, hogy a Tisza politikusa a nagy mennyiségű ingatlan tulajdona mellett közel 100 millió forintnyi befektetéssel is rendelkezik.

Sokaknak nem tetszett a tiszás képviselő luxusvadászata

Ahogyan korábban az Origo beszámolt róla, még áprilisban jelent meg a hír, hogy a Kaprinyák Tibor luxusvadászatokon vett részt, amelyeken egzotikus állatokat ejtett el. Az akkori beszámolók szerint a Tisza képviselője a fényképek alapján akár több tízmillió forint értékben is ejthetett el állatokat. Helyi információkra hivatkozva az is felmerült, hogy Kaprinyák trófeagyűjteményében bivaly, antilop, zsiráf, zebra és aligátor is lehet.

A listáról bejutott az országgyűlési képviselő az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett, sokak szerint pedig a vadászati tevékenysége összeegyeztethetetlen a kormány által képviselt állatvédelmi törekvésekkel és bizottsági pozíciójával is.

Az ügyre Magyar Péter is reagált. A kormányfő jelezte, hogy a Tisza vezetése elé vinné ezt. A miniszterelnök kezdeményezi, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg a képviselő ügyét, és tegyék egyértelművé, hogy „mi az ami elfogadható a közösségükben és mi az, ami nem.”