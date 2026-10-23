Magyar Péter arcképét szerkesztették az ’56-os lyukas zászló közepére, felháborodott az internet népe

Sajátos módját választotta az 1956-os forradalom és szabadságharc előtti tisztelgésnek Magyarország Kormánya. Az október 23-án közzétett Facebook-plakáton ugyanis a lyukas zászló közepén Magyar Péter miniszterelnök arcképe látható. Az ábrázolás azért is váltott ki kritikákat, mert a történelmi jelkép közepén tátongó lyuknak különösen fontos jelentése van, amelyet a kormányfő maga is részletesen felidézett csütörtöki megemlékező beszédében.

Magyar Péter arcképe az 1956-os lyukas zászló közepén a kormány október 23-i plakátján (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

A lyukas zászló közepére szerkesztették Magyar Péter arcképét

A zászló közepén lévő üres rész nem véletlenül maradt üres az elmúlt hetven évben. A forradalmárok 1956-ban a szovjet mintájú Rákosi-címert vágták ki a nemzeti lobogóból, ezzel is kifejezve a kommunista diktatúra és az elnyomás elutasítását. A lyuk azóta a magyar szabadságvágy és a nemzeti függetlenség egyik legerősebb jelképe.

Éppen ezért különösen érzékeny kérdés, hogy a kivágott címer helyét egy mai politikai vezető portréja foglalja el egy hivatalos kormányzati plakáton.

A történelmi zászló közepére ugyanis nem szokás, és erősen ellentmondásos újabb politikai jelképet vagy személyt szerkeszteni, hiszen éppen a hiány hordozza annak történelmi üzenetét.

A képet Deák Dániel politikai elemző is kifogásolta Facebook-bejegyzésében.

Mintha nem az ’56-os hősöket, hanem Magyar Pétert ünnepelnénk ma”

– fogalmazott, felhívva a figyelmet arra, hogy a kormányfő arca éppen annak a zászlónak a közepére került, amelyből a forradalmárok a kommunista hatalom jelképét távolították el. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy október 23-án elsősorban azokra kellene emlékezni, akik életüket kockáztatták Magyarország szabadságáért, nem pedig egy aktuális politikai vezetőt állítani a megemlékezés egyik legfontosabb szimbólumának középpontjába.

A kormány hivatalos bejegyzése alatt is többen kifogásolták az ábrázolást:

Szégyen gyalázat ránk nézve hogy Magyar Péter képes ennek a zászlónak a közepébe fotózkodni... Senki nem gyalázta ezt a zászlót... Szégyelje magát, neki semmi nem szent..

– írta egy kommentelő.

Magyar Péter mindössze egy nappal korábban még maga is arról beszélt, pontosan mit jelképez a zászló közepén lévő lyuk.

A miniszterelnök október 22-én, a Bem téren tartott megemlékezésen így fogalmazott:

Felnövő gyermekek generációi teszik fel a kérdést a szüleiknek és a nagyszüleiknek, hogy mi az a lyuk a piros-fehér-zöld zászló közepén. Mi pedig generációról generációra elmeséljük nekik: abban a lyukban benne van mindaz, amitől a magyarok meg akartak szabadulni. A rájuk kényszerített elnyomó hatalom, a mindent ellepő hazugság, a hétköznapokat szorongató félelem, az idegen megszállás.”

Magyar Péter tehát csütörtökön még a jelek szerint tisztában volt azzal, hogy a zászlóból kivágott rész mindazt jelképezi, amit a magyarok elutasítottak, péntekre mégis az ő arcképe jelent meg pontosan ugyanezen a helyen a kormány hivatalos plakátján.

A miniszterelnök idézett megszólalása 3 óra 1 perctől hallható: