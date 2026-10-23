Magyar Péter arcképét szerkesztették az ’56-os lyukas zászló közepére, felháborodott az internet népe

Sajátos módját választotta az 1956-os forradalom és szabadságharc előtti tisztelgésnek Magyarország Kormánya. Az október 23-án közzétett Facebook-plakáton ugyanis a lyukas zászló közepén Magyar Péter miniszterelnök arcképe látható. Az ábrázolás azért is váltott ki kritikákat, mert a történelmi jelkép közepén tátongó lyuknak különösen fontos jelentése van, amelyet a kormányfő maga is részletesen felidézett csütörtöki megemlékező beszédében.
A lyukas zászló közepére szerkesztették Magyar Péter arcképét
A zászló közepén lévő üres rész nem véletlenül maradt üres az elmúlt hetven évben. A forradalmárok 1956-ban a szovjet mintájú Rákosi-címert vágták ki a nemzeti lobogóból, ezzel is kifejezve a kommunista diktatúra és az elnyomás elutasítását. A lyuk azóta a magyar szabadságvágy és a nemzeti függetlenség egyik legerősebb jelképe.
Éppen ezért különösen érzékeny kérdés, hogy a kivágott címer helyét egy mai politikai vezető portréja foglalja el egy hivatalos kormányzati plakáton.
A történelmi zászló közepére ugyanis nem szokás, és erősen ellentmondásos újabb politikai jelképet vagy személyt szerkeszteni, hiszen éppen a hiány hordozza annak történelmi üzenetét.
A képet Deák Dániel politikai elemző is kifogásolta Facebook-bejegyzésében.
Mintha nem az ’56-os hősöket, hanem Magyar Pétert ünnepelnénk ma”
– fogalmazott, felhívva a figyelmet arra, hogy a kormányfő arca éppen annak a zászlónak a közepére került, amelyből a forradalmárok a kommunista hatalom jelképét távolították el. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy október 23-án elsősorban azokra kellene emlékezni, akik életüket kockáztatták Magyarország szabadságáért, nem pedig egy aktuális politikai vezetőt állítani a megemlékezés egyik legfontosabb szimbólumának középpontjába.
A kormány hivatalos bejegyzése alatt is többen kifogásolták az ábrázolást:
Szégyen gyalázat ránk nézve hogy Magyar Péter képes ennek a zászlónak a közepébe fotózkodni... Senki nem gyalázta ezt a zászlót... Szégyelje magát, neki semmi nem szent..
– írta egy kommentelő.
Magyar Péter mindössze egy nappal korábban még maga is arról beszélt, pontosan mit jelképez a zászló közepén lévő lyuk.
A miniszterelnök október 22-én, a Bem téren tartott megemlékezésen így fogalmazott:
Felnövő gyermekek generációi teszik fel a kérdést a szüleiknek és a nagyszüleiknek, hogy mi az a lyuk a piros-fehér-zöld zászló közepén. Mi pedig generációról generációra elmeséljük nekik: abban a lyukban benne van mindaz, amitől a magyarok meg akartak szabadulni. A rájuk kényszerített elnyomó hatalom, a mindent ellepő hazugság, a hétköznapokat szorongató félelem, az idegen megszállás.”
Magyar Péter tehát csütörtökön még a jelek szerint tisztában volt azzal, hogy a zászlóból kivágott rész mindazt jelképezi, amit a magyarok elutasítottak, péntekre mégis az ő arcképe jelent meg pontosan ugyanezen a helyen a kormány hivatalos plakátján.
A miniszterelnök idézett megszólalása 3 óra 1 perctől hallható: