Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid az M6-os ügyében

Aláírták az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetési szerződését – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid bejelentette: az M6-os autópálya üzemeltetési szerződése további tizenegy évre szól

Fotó: Ladóczki Balázs

A tárcavezető tájékoztatása szerint a megbízást 44 milliárd forintért az autópálya érintett szakaszát korábban megépítő és mintegy két évtizede működtető koncesszor kapta meg további tizenegy évre. Vitézy Dávid szerint ezzel hivatalosan is lezárult az érintett útszakasz üzemeltetésének ügye.

A miniszter közlése szerint az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF). Vitézy Dávid azt írta, az új szerződéssel a korábbi konstrukcióhoz képest 105 milliárd forintot takarít meg az állam.

Korábban feljelentést tettek az M6-os autópálya ügyében

Az ügy előzménye, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium augusztus végén büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt. A tárca különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját vetette fel.

Vitézy Dávid akkor azt közölte, hogy a korábbi konstrukció tizenegy év alatt több mint 100 milliárd forinttal nagyobb kiadást jelentett volna az államnak. A miniszter szerint az MKIF 149 milliárd forintos konstrukciójával szemben az M6 Duna 44 milliárd forintért vállalta volna az érintett szakasz üzemeltetését.

Az ügyben vita alakult ki. Gyopáros Alpár korábban vitatta Vitézy Dávid állításait, és azt közölte, hogy nem született kormánydöntés, illetve szerződés az MKIF megbízásáról, továbbá állítása szerint a 149 milliárd forintos összeg sem szerepelt a bemutatott minisztériumi dokumentumokban.

Az MKIF ugyancsak az M6-os autópálya üzemeltetésére vonatkozó valamennyi ajánlat és műszaki adat nyilvánosságra hozatalát kérte, arra hivatkozva, hogy a különböző konstrukciók csak ezek ismeretében hasonlíthatók össze érdemben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság később megerősítette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az ügyben.