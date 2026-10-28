70 milliós kínai luxusautóval fotózták le Magyar Péter testvérét – Magyar Márton reagált a történtekre

Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök testvére egy rendkívül drága, kínai gyártmányú luxusterepjáró használata miatt került a figyelem középpontjába. A Jobbra Át nevű Facebook-oldal fényképet tett közzé egy Zeekr 9X típusú autóról, amelyet a bejegyzés szerint a kormányfő testvére használt. Az ügyre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet, aki szerint a történet különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter rendszeresen a szerénységet és az alázatot hangsúlyozza.

Magyar Márton, Magyar Péter testvére egy Zeekr 9X típusú luxusterepjárót használt, amelynek magasabb felszereltségű változatait közel 70 millió forintért kínálják (Forrás: Facebook/Jobbra Át)

Magyar Márton elismerte, hogy használta az autót

A Jobbra Át Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alatt maga Magyar Márton is hozzászólt a történtekhez, és megerősítette, hogy valóban használta az autót. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jármű nem a saját tulajdona.

„Nyugi, továbbra is egy mindjárt 7 éves Suzukival járok. Ez az autó kölcsönben volt nálam néhány napig, amikor többen utaztunk egyszerre”

– írta.

Mit tud a közel 70 millió forintos Zeekr 9X?

A történetben szereplő Zeekr 9X a kínai Geely-csoport prémiumautó-márkájának egyik legdrágább és legnagyobb teljesítményű modellje. A magyarországi használtautó-hirdetésekben a típus magasabb felszereltségű változatait jelenleg 66,9–69,9 millió forintért kínálják. A hatalmas, hatüléses luxusterepjáró egyes változatai közel 1300 lóerős teljesítményre képesek. Összkerékhajtással, korszerű légrugózással és számos vezetéstámogató rendszerrel szerelik fel. Az utastér felszereltségéhez masszázsfunkciós, fűthető és szellőztethető ülések, nagyméretű digitális kijelzők, prémium hangrendszer, sőt egyes változatokban beépített hűtőszekrény is tartozik.

A Zeekr 9X tehát nem egyszerű családi terepjáró, hanem kifejezetten a luxuskategóriába szánt modell.

A Tisza által bírált CATL gyártja a luxusautó akkumulátorát

A kínai luxusautóval kapcsolatban egy további érdekes körülmény is felmerül. A Zeekr 9X hibrid hajtásrendszeréhez ugyanis a kínai CATL által fejlesztett Freevoy akkumulátortechnológiát is alkalmazzák.

Ugyanez a vállalat épített akkumulátorgyárat Debrecenben, amelynek beruházását a Tisza Párt már ellenzékben is többször bírálta.

A kormányváltást követően Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője azt is közölte, hogy a kabinet nem támogatja a CATL második debreceni gyáregységének megépítését.