Magyar Péter: a 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni

Magyar Péter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy jövő hétfőn elhangzik az eddigi talán legfontosabb felszólalása, amely Magyarország 2027-es költségvetésének bemutatásáról szól majd.

Magyar Péter elárulta, mi várható hétfőn

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Magyar Péter elárulta, mi várható hétfőn

Az igazságosság és a fejlődés költségvetése hazánk újjáépítéséről fog szólni. A NER kedvezményezettjei, az oligarchák, a multicégek és a lobbisták helyett a TISZA-kormány az előző évek kárvallottjaira, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre fog több forrást költeni. A 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz. Tesszük ezt úgy, hogy eközben az Orbánék által tönkretett költségvetést stabilizáljuk és az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén

- írta posztjában Magyar Péter. Hozzátette, hétfőn 13:00 órától bemutatja az alapokat, amire a működő és emberséges Magyarországot tervezik felépíteni a következő években.