No Tinder, no Kinder – Magyar Péter ismét elszabadult a kommentmezőben

Magyarország miniszterelnöke az Instagramján kormányzati tájékoztatásnak tűnő vizuális elemekkel közzétette, hogy „Takács Péter lélegeztetőgép-kufár szerint személyesen miattam születik kevesebb gyerek Magyarországon 2024 óta. Értettem a célzást. Mentségemre szóljon, hogy kevesebb időm jutott erre az utóbbi időben” – hívta fel cikkében a figyelmet a 444.hu.

Magyarország miniszterelnöke telefonnal a kezében ül a Parlament dunai teraszán – Fotó: Facebook/Magyar Péter

Mint írták, Magyar az ugyanerről szóló Facebook-posztja alá beszúrt egy izzadva vigyorgó emojit, majd két kommentet is írt posztja alá, az első a szokásos „Oszd meg, kommenteld és lájkold kérlek” volt, annyi kiegészítéssel, hogy hozzáfűzte; „hogy a Fidesz Tinder-huszárához is eljusson!”, a második kommentben pedig azt írta: „No Tinder no Kinder”, amihez rakott egy sírva nevetős emojit is.

Ismét kommentjeivel hívta fel a a figyelmet magára Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Később egy kommentelő két sírva nevetős emoji kíséretében megjegyezte: „Na de miniszterelnö kúr”, amire Magyarország miniszterelnöke egy nevetős fejjel reagált, és egy válaszkommentben sírva nevetős emojival fejezte ki, mennyire tetszett neki a „miniszterelnö kúr” – számolt be a 444.hu, megjegyezve, hogy „ilyenek történnek 2026-ban a magyar belpolitikában”.

Magyar Péter nem sokra rá a cikk alá annyi kommentelt: Make love, not war.