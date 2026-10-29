Magyar Péter Prágában sem hagyta ki, hogy Orbán Viktort támadja – az ENSZ-t is szóba hozta

Élő közvetítésben számol be a csütörtöki cseh–magyar kormányülésről Magyar Péter. A miniszterelnök nyolc miniszter kíséretében utazott Prágába, ahol Andrej Babiš cseh kormányfővel is tárgyalt. A két ország első közös kormányülésén több fontos európai és nemzetközi kérdés is napirendre került.

Élő közvetítésben számol be a csütörtöki cseh–magyar kormányülésről Magyar Péter (Fotó: MICHAL CIZEK / AFP)

Magyar Péter élő tájékoztatója

A prágai tárgyalások témái között szerepel az Európai Unió versenyképessége, az energiabiztonság, a migráció, az uniós költségvetés jövője és az EU bővítése. A két kormány emellett a gazdasági, közlekedési és egyéb kétoldalú együttműködési lehetőségekről is egyeztetett.

A magyar miniszterelnök meglepőnek nevezte, hogy a két ország kormánya korábban még nem tartott hasonló egyeztetést, ugyanakkor bejelentette, hogy a következő találkozót várhatóan 2027 tavaszán, Budapesten rendezik meg.

A nyolc miniszterrel Prágába érkező Magyar Péter úgy értékelte, hogy a tanácskozás újabb lendületet adott a visegrádi együttműködésnek. A magyar delegáció létszámát azzal indokolta, hogy a megállapodásokat a lehető leghamarabb konkrét intézkedéseknek kell követniük. Hangsúlyozta, hogy a V4-ek összehangolt fellépése különösen fontos az Európai Unión belüli érdekérvényesítés szempontjából, hiszen a négy ország közösen nagyobb súllyal vehet részt az európai döntések alakításában.