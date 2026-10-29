Magyar Péter Prágában sem hagyta ki, hogy Orbán Viktort támadja – az ENSZ-t is szóba hozta

Élő közvetítésben számol be a csütörtöki cseh–magyar kormányülésről Magyar Péter. A miniszterelnök nyolc miniszter kíséretében utazott Prágába, ahol Andrej Babiš cseh kormányfővel is tárgyalt. A két ország első közös kormányülésén több fontos európai és nemzetközi kérdés is napirendre került.
Magyar Péter élő tájékoztatója
A prágai tárgyalások témái között szerepel az Európai Unió versenyképessége, az energiabiztonság, a migráció, az uniós költségvetés jövője és az EU bővítése. A két kormány emellett a gazdasági, közlekedési és egyéb kétoldalú együttműködési lehetőségekről is egyeztetett.
A magyar miniszterelnök meglepőnek nevezte, hogy a két ország kormánya korábban még nem tartott hasonló egyeztetést, ugyanakkor bejelentette, hogy a következő találkozót várhatóan 2027 tavaszán, Budapesten rendezik meg.
A nyolc miniszterrel Prágába érkező Magyar Péter úgy értékelte, hogy a tanácskozás újabb lendületet adott a visegrádi együttműködésnek. A magyar delegáció létszámát azzal indokolta, hogy a megállapodásokat a lehető leghamarabb konkrét intézkedéseknek kell követniük. Hangsúlyozta, hogy a V4-ek összehangolt fellépése különösen fontos az Európai Unión belüli érdekérvényesítés szempontjából, hiszen a négy ország közösen nagyobb súllyal vehet részt az európai döntések alakításában.
Fókuszban az energiaárak és a közlekedési infrastruktúra
A tárgyalások egyik legjelentősebb témája a közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt.
A tervezett nagy sebességű vasúti összeköttetés megvalósulásával Budapest és Prága között három órára, Budapest és Varsó között pedig öt órára csökkenhetne az utazási idő.
Magyar Péter szerint Európának szüksége van olyan nagyszabású beruházásokra, amelyek egyszerre bírnak szimbolikus jelentőséggel és teremtenek kézzelfogható gazdasági előnyöket. A több tízmilliárdos fejlesztés megvalósítása ugyanakkor hosszú éveket vehet igénybe, ezért a részt vevő országok további európai uniós forrásokat kívánnak bevonni a finanszírozásba.
A Prága–Brno–Pozsony–Győr–Budapest vasúti folyosó kapott különös figyelmet.
A résztvevők abban is megállapodtak, hogy közösen keresik azokat az uniós finanszírozási lehetőségeket, amelyek elősegíthetik a gyorsvasúti beruházás megvalósítását. A vasút mellett a közúti kapcsolatok fejlesztését is fontosnak tartják.
A gazdasági együttműködés erősítése szintén kiemelt helyet kapott a napirenden. A magyar kormányfő emlékeztetett arra, hogy a MOL és az MVM meghatározó szereplője a cseh gazdaságnak, miközben számos jelentős cseh vállalat működik Magyarországon.
A felek célja, hogy az exportösztönzéssel foglalkozó intézmények segítségével további beruházásokat mozdítsanak elő, különösen a védelmi ipar és a mezőgazdaság területén.
Utóbbi ágazat kapcsán Magyar Péter megjegyezte, hogy az idei aszály mindkét ország mezőgazdaságát súlyosan érintette. A kutatás-fejlesztés területén ugyancsak lehetőséget látnak az együttműködés bővítésére, elsősorban a tapasztalatok és a bevált megoldások megosztásával.
Az egészségügyi egyeztetéseken a gyógyszerbeszerzések és a finanszírozás kérdése került előtérbe.
Különösen a ritka betegségek kezelésére szolgáló készítmények esetében tartják előnyösnek a közös fellépést, mivel több ország összehangolt beszerzése kedvezőbb alkupozíciót teremthet a gyógyszergyártókkal szemben.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök szintén eredményesnek értékelte a találkozót. Mint elmondta, a két kormány számos olyan területet azonosított, ahol azonosak vagy közel állnak egymáshoz a nemzeti érdekek. Ezeket a jövőben az uniós döntéshozatal során is összehangoltan kívánják képviselni.
A cseh kormányfő szerint a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett a közép-európai térség gazdasági erejének növelése is közös cél. Külön üdvözölte a visegrádi négyek együttműködésének újbóli megerősödését, és felidézte, hogy 2027 júliusától Csehország látja el a V4 soros elnökségét. Ebben az időszakban az együttműködés további kiterjesztése is felmerülhet.
Babiš a két ország gazdasági összefonódását számadatokkal is érzékeltette: Magyarországon mintegy ötszáz cseh vállalkozás van jelen, míg a MOL és az MVM a jelentős csehországi beruházók közé tartozik.
Az egyeztetések biztonságpolitikai és energetikai kérdéseket is érintettek. A felek áttekintették a fegyveres erők korszerűsítésének lehetőségeit, valamint egyetértettek abban, hogy az Európai Tanácsban is törekedni kell az energiaárak mérséklésére. Mindkét kormány támogatja az atomenergia szerepének növelését és a nukleáris kapacitások fejlesztését.
Babiš történelmi találkozóról, Magyar Péter a nemzeti érdekekről beszélt
Andrej Babiš történelmi jelentőségűnek nevezte az első cseh–magyar kormányülést, és hangsúlyozta, hogy a két ország vezetése között számos kérdésben egyetértés mutatkozik. A cseh közmédia kérdésére elmondta, hogy a választópolgárok döntését tiszteletben tartva, pragmatikus alapon kívánja erősíteni a kétoldalú kapcsolatokat, szem előtt tartva a közép-európai régió érdekeit.
Magyar Péter a költségvetési hiány csökkentésének nehézségeiről beszélt, kiemelve, hogy a koalíciós kormányoknak még összetettebb feladattal kell szembenézniük. Hangsúlyozta, hogy számára a magyar nemzeti érdek az elsődleges, az illegális migráció és a jogállamiság kérdését pedig nem ideológiai alapon közelíti meg.
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt támogatói különböző politikai táborokból érkeztek, ezért a megosztottság erősítése helyett a problémák megoldására kíván összpontosítani. Úgy fogalmazott, Magyarország többet érdemel annál, mint amit az elmúlt másfél évtizedben kapott.
Magyar Péter nem számol a migrációs bírság megfizetésével
Az M1 kérdésére Magyar Péter kijelentette, hogy a 2027-es költségvetésben nem terveznek forrást elkülöníteni az illegális migráció miatt kiszabott uniós bírságra. A miniszterelnök Brüsszellel kötendő megállapodásban bízik, amelyhez a hasonló álláspontot képviselő tagállamok támogatását is várja.
Hozzátette, hogy a jogszabályi környezet időközben megváltozott, ezért reméli, hogy az ügyet hamarosan lezárhatják.
Andrej Babiš támogatásáról biztosította magyar kollégáját.
Emlékeztetett arra, hogy Csehország meghosszabbított mentességgel rendelkezik, miközben jelentős számú ukrán menekültet fogadott be. Kiemelte, hogy a dán és az olasz kormányfő is határozottan fellép az illegális migráció ellen, a visegrádi négyek pedig egységes álláspontot képviselnek a kérdésben.
Nem maradt el a kötelező "Orbánozás"
Az egészségügyi együttműködés kapcsán Hegedűs Zsolt konkrét szakmai tapasztalatcseréről számolt be, Magyar Péter pedig a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek közös beszerzésének lehetőségét emelte ki. Szerinte több ország összefogásával kedvezőbb tárgyalási feltételeket lehetne elérni.
A CNN arra kérdezett rá, hogyan reagálna Magyar Péter, ha Donald Trump Orbán Viktort javasolná az ENSZ főtitkári posztjára. A miniszterelnök éles kritikával válaszolt:
szerinte Orbán megfelelő választás lenne arra, hogy tönkretegye a világszervezetet.
Hozzátette, hogy az ENSZ nem maffiaszervezet, majd korrupcióval vádolta elődje kormányát, utalva három korábbi miniszter bebörtönzésére.
A miniszterelnök élő tájékoztatója itt követhető: