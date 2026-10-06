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aradi vértanúk

Magyar Péter beszédet mondott Gyulán

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Gyulán tartották a központi állami megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére. A rendezvény szónoka Magyar Péter miniszterelnök volt, aki beszédében kijelentette: az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki.
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aradi vértanúkoktóber 6.GyulaMagyar Péter

Központi állami megemlékezést tartanak a gyulai Honvédtiszti Emlékhelyen, ahol Magyar Péter mond beszédet az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. 

Magyar Péter az aradi vértanúk emléknapján Gyulán mond beszédet
Magyar Péter az aradi vértanúk emléknapján Gyulán mond beszédet

Magyar Péter a gyulai megemlékezés szónoka

Mint megírtuk, Görgényi Ernő, a város polgármestere a megemlékezésről szóló Facebook-bejegyzése alá írt miniszterelnöki kommentből tudta meg, hogy ő lesz a rendezvény szónoka. Görgényi Ernő a posztjában hangsúlyozta: a nemzeti gyásznapon nincs helye politikai széthúzásnak és viszálykodásnak. Mint írta, október 6. nem lehet az a nap, amikor pártállás szerint külön emlékeznek meg a magyarok az aradi vértanúkról. Kiemelte:

polgármesterként az egész várost és minden polgárát képviseli, ezért a mindenkori kormánnyal együttműködésre törekszik, függetlenül attól, hogy szimpatizál-e vele.

A városvezető felidézte, hogy az október 6-i ünnepség eddig sem kizárólag önkormányzati rendezvény volt. A Honvédtiszti Emlékhelyet 1989 augusztusában avatták fel, az elmúlt két évtizedben pedig a gyulai önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium közösen szervezte az ünnepséget. Görgényi Ernő szerint a szónokot a szokásjog alapján a Honvédelmi Minisztérium jelöli ki. Korábban többek között

  • Hende Csaba honvédelmi miniszter,
  • Németh Szilárd politikai államtitkár és
  • Ruszin-Szendi Romulusz

is tartott történelmi visszaemlékezést Gyulán.

Mit jelent a hősiesség?

Az MTI tudósítása szerint Magyar Péter beszédében kijelentette: az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Hangoztatta: hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, a hősiesség éppen az, hogy amikor az ember fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol.

 Az aradi vértanúk számára a független Magyarország eszméje volt ez a gondolat 

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg, „egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott”, és talán ez teszi igazán naggyá, nemessé az áldozatukat.

 

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