Magyar Péter beszédet mondott Gyulán

Központi állami megemlékezést tartanak a gyulai Honvédtiszti Emlékhelyen, ahol Magyar Péter mond beszédet az aradi vértanúk emléknapja alkalmából.

Magyar Péter az aradi vértanúk emléknapján Gyulán mond beszédet

Magyar Péter a gyulai megemlékezés szónoka

Mint megírtuk, Görgényi Ernő, a város polgármestere a megemlékezésről szóló Facebook-bejegyzése alá írt miniszterelnöki kommentből tudta meg, hogy ő lesz a rendezvény szónoka. Görgényi Ernő a posztjában hangsúlyozta: a nemzeti gyásznapon nincs helye politikai széthúzásnak és viszálykodásnak. Mint írta, október 6. nem lehet az a nap, amikor pártállás szerint külön emlékeznek meg a magyarok az aradi vértanúkról. Kiemelte:

polgármesterként az egész várost és minden polgárát képviseli, ezért a mindenkori kormánnyal együttműködésre törekszik, függetlenül attól, hogy szimpatizál-e vele.

A városvezető felidézte, hogy az október 6-i ünnepség eddig sem kizárólag önkormányzati rendezvény volt. A Honvédtiszti Emlékhelyet 1989 augusztusában avatták fel, az elmúlt két évtizedben pedig a gyulai önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium közösen szervezte az ünnepséget. Görgényi Ernő szerint a szónokot a szokásjog alapján a Honvédelmi Minisztérium jelöli ki. Korábban többek között

Hende Csaba honvédelmi miniszter,

Németh Szilárd politikai államtitkár és

Ruszin-Szendi Romulusz

is tartott történelmi visszaemlékezést Gyulán.

Mit jelent a hősiesség?

Az MTI tudósítása szerint Magyar Péter beszédében kijelentette: az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Hangoztatta: hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, a hősiesség éppen az, hogy amikor az ember fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol.

Az aradi vértanúk számára a független Magyarország eszméje volt ez a gondolat

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg, „egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott”, és talán ez teszi igazán naggyá, nemessé az áldozatukat.