Pénteken fontos bejelentést tesz a kormány

Pénteken sajtótájékoztatót tart a miniszterelnök, amelyen általános ügyekben lehet majd kérdezni Magyar Pétert – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő, amikor ismertették a bicskei gyermekotthon tevékenységéről szóló minisztériumi jelentést.

Magyar Péter (Fotó: Mediaworks)

A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról. A dokumentumot Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár és a kormányfő ismertette.

Magyar Péter újra kiáll az újságírók elé

Mint megírtuk, a kormány az utóbbi időszakban ritkábban számolt be a sajtó nyilvánossága előtt a kormányzati döntésekről és intézkedésekről. Összefoglaltuk, hogy Magyar Péter kormánya hány kormányszóvivői tájékoztatót tartott, és ezeken hány alkalommal vett részt a miniszterelnök, és válaszolt az újságírók kérdéseire. Jóllehet a független média képviselői ritkábban kapnak szót, így például az Origo a Tisza-kormány felállása óta összesen egyetlen alkalommal kérdezhetett a miniszterelnöktől egy ilyen sajtótájékoztatón.

A Fidesz kifogásolta, hogy a kormányülések után az utóbbi időben nem álltak ki a sajtó elé a szóvivők.

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– mutatott rá a párt azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem tart sajtótájékoztatót, így ha nincsenek kérdések, nincs mire válaszolni. Ahelyett, hogy kiállna a valódi kérdések elé, inkább a Facebookon terjeszti a saját narratíváját, és a történésekkel kapcsolatban csak annyit kell megosztania, amennyi számára kényelmes – állapították meg.