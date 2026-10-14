Magyar Péter Brüsszelbe utazott, pénteken négyszemközt tárgyal Zelenszkijjel

Magyar Péter brüsszeli útjáról és a következő napok programjáról a közösségi oldalán számolt be. A kormányfő több fontos egyeztetésen vesz részt, köztük a Visegrádi Négyek miniszterelnökeinek találkozóján, a néppárti kormányfők megbeszélésén, valamint az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen.

Magyar Péter Brüsszelbe utazott, ahol uniós vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter Brüsszelben az uniós költségvetésről és Ukrajnáról is tárgyal

A miniszterelnök tájékoztatása szerint az uniós csúcstalálkozón három kiemelt kérdés kerül napirendre: az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a következő hétéves uniós költségvetés. Utóbbi Magyarország fejlődése szempontjából is meghatározó jelentőségű.

Magyar Péter programja a következő napokban több kétoldalú és uniós egyeztetést is tartalmaz. Csütörtökön a csúcstalálkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján, valamint az olasz miniszterelnök kezdeményezésére összehívott, kohéziós politikával foglalkozó megbeszélésen.

A pénteki program egyik legfontosabb eseménye a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozó lesz. Magyar Péter közlése szerint ez lesz az első alkalom, hogy hivatalos, négyszemközti megbeszélést folytat az ukrán államfővel.

A miniszterelnök péntek éjszaka tér vissza Magyarországra. Távollétében Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes koordinálja a kormányzati munkát, amíg a kormányfő Brüsszelben vesz részt a tárgyalásokon.