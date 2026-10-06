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Magyar Péter

Drónok csaptak le két kereskedelmi hajóra Bulgária mellett, Magyar Péter is megszólalt

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Dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária közelében: az egyik hajó elsüllyedt, legénységét továbbra is keresik. Magyar Péter miniszterelnök teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát.
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Magyar Péterbulgáriahajó

Magyar Péter a támadás után közösségi oldalán azt írta, hajnalban két kereskedelmi hajót ért dróncsapás a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Közlése szerint az egyik hajó elsüllyedt, a támadásban pedig többen megsérültek.

Magyar Péter
Magyar Péter szolidaritásáról biztosította Bulgáriát.
Fotó: Origo

Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter megszólalt a Bulgáriát ért dróntámadás után

A nemzetközi beszámolók szerint a támadás Bulgária gazdasági övezetében történt, és ez lehetett az első, hajózást érő ilyen incidens a NATO-tagállam tengeri övezetében. A drónok eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani.

A bolgár közszolgálati rádió Rumen Nikolov várnai mentési vezetőre hivatkozva közölte, hogy az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. A második hajón tartózkodókat sikerült kimenteni.

A Maritime.bg bolgár hajózási portál szerint az elsüllyedt hajó az Alfa Watan volt. A másik, Able nevű hajón tűz ütött ki, ezért annak 18 fős legénysége elhagyta a fedélzetet. A tengerészeket a Dioscuria nevű bolgár komp vette fel, közülük néhányan megsérültek.

Az Alfa Watan togói zászló alatt közlekedett, és a romániai Sulina kikötőjébe tartott. Utolsó ismert helyzetét kedden, közép-európai idő szerint hajnali két óra után rögzítették, mintegy 70 tengeri mérföldre a bolgár partoktól.

Rumen Radev bolgár kormányfő kedd délelőttre rendkívüli ülést hívott össze, amelynek kezdetén nyilatkozatot tesz a történtekről.

A támadás egy nappal azután történt, hogy a Fekete-tengeren legalább egy drón eltalált egy gabonát szállító, török tulajdonú teherhajót. A hajó kigyulladt, majd elsüllyedt.

 

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