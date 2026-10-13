Betelt a pohár Deák Dánielnél: feljelenti Magyar Pétert

Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy jogi lépésekre készül Magyar Péterrel szemben. A politológus szerint a miniszterelnök valótlanul állította, hogy köze lenne a 2024-es Ötkert-incidenshez, illetve hogy továbbra is valamelyik állami háttérintézmény kifizetési listáján szerepelne. Deák mindkét vádat visszautasította, és hangsúlyozta, hogy az érintett férfit nem ismeri, tőle soha nem kapott felvételeket, és nem is tett közzé ilyen videókat.

Magyar Péter a pénteki kormányinfón és a hétfői parlamenti ülésnapon is szóba hozta Deák Dánielt, az elemző jogi útra terelni az ügyet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Én ezért jogászokhoz fordultam, az ügyészséghez is fordultam, írtam nekik levelet”

– fogalmazott az elemző, aki elmondása szerint még várja az ügyészség hivatalos válaszát, amelynek birtokában megindíthatja a jogi eljárást.

Deák Dániel szerint Magyar Péter a gazdasági problémákról tereli el a figyelmet

A politológus úgy véli, hogy a miniszterelnök támadásai mögött tudatos politikai megfontolás húzódik meg. Szerinte

Magyar Péternek érdeke, hogy a közbeszéd ne a kedvezőtlen gazdasági folyamatokról, hanem az ellenzéki politikusokkal és a kormánykritikus véleményformálókkal folytatott konfliktusairól szóljon.

Deák Dániel több olyan gazdasági problémát is felsorolt, amelyek szerinte kellemetlen kérdéseket vetnek fel a kormány számára:

Építőipar: az elemző szerint 55 százalékkal zuhant az új megrendelések volumene, ami a beruházások és a foglalkoztatás visszaesését vetítheti előre.

Kata: a tervezett módosításokat bírálva arra figyelmeztetett, hogy az új feltételek számos kisvállalkozó helyzetét nehezíthetik meg.

Vagyonadó: úgy véli, hogy az új adó a munkahelyeket teremtő vállalkozásokat is sújthatja, visszafogva a beruházásokat és a béremeléseket.

Az elemző szerint Magyar Péter az Ötkert-ügyben is igyekszik megfordítani a szerepeket: ahelyett, hogy a saját magatartására vonatkozó kérdésekre válaszolna, politikai provokáció áldozataként próbálja bemutatni magát.

Deák úgy véli, ez magyarázhatja, hogy a miniszterelnök ismételten őt és más kritikus véleményformálókat támadja.