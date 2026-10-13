Betelt a pohár Deák Dánielnél: feljelenti Magyar Pétert

Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy jogi lépésekre készül Magyar Péterrel szemben. A politológus szerint a miniszterelnök valótlanul állította, hogy köze lenne a 2024-es Ötkert-incidenshez, illetve hogy továbbra is valamelyik állami háttérintézmény kifizetési listáján szerepelne. Deák mindkét vádat visszautasította, és hangsúlyozta, hogy az érintett férfit nem ismeri, tőle soha nem kapott felvételeket, és nem is tett közzé ilyen videókat.
Én ezért jogászokhoz fordultam, az ügyészséghez is fordultam, írtam nekik levelet”
– fogalmazott az elemző, aki elmondása szerint még várja az ügyészség hivatalos válaszát, amelynek birtokában megindíthatja a jogi eljárást.
Deák Dániel szerint Magyar Péter a gazdasági problémákról tereli el a figyelmet
A politológus úgy véli, hogy a miniszterelnök támadásai mögött tudatos politikai megfontolás húzódik meg. Szerinte
Magyar Péternek érdeke, hogy a közbeszéd ne a kedvezőtlen gazdasági folyamatokról, hanem az ellenzéki politikusokkal és a kormánykritikus véleményformálókkal folytatott konfliktusairól szóljon.
Deák Dániel több olyan gazdasági problémát is felsorolt, amelyek szerinte kellemetlen kérdéseket vetnek fel a kormány számára:
- Építőipar: az elemző szerint 55 százalékkal zuhant az új megrendelések volumene, ami a beruházások és a foglalkoztatás visszaesését vetítheti előre.
- Kata: a tervezett módosításokat bírálva arra figyelmeztetett, hogy az új feltételek számos kisvállalkozó helyzetét nehezíthetik meg.
- Vagyonadó: úgy véli, hogy az új adó a munkahelyeket teremtő vállalkozásokat is sújthatja, visszafogva a beruházásokat és a béremeléseket.
Az elemző szerint Magyar Péter az Ötkert-ügyben is igyekszik megfordítani a szerepeket: ahelyett, hogy a saját magatartására vonatkozó kérdésekre válaszolna, politikai provokáció áldozataként próbálja bemutatni magát.
Deák úgy véli, ez magyarázhatja, hogy a miniszterelnök ismételten őt és más kritikus véleményformálókat támadja.
Az Ötkert-botránytól a feljelentésig: így kezdődött a konfliktus
Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Magyar Péter az október 9-i Kormányinfón a 2024-es Ötkert-incidenssel összefüggésben hozta szóba Deák Dánielt. A miniszterelnök azt állította, hogy az ügyben érintett férfi felvételeket küldött az elemzőnek és a Megafonnak, amelyeket később közzétettek. Deák ezt visszautasította, és a Telex egyik 2024-es cikkére hivatkozva hangsúlyozta, hogy nem foglalkozott az Ötkertben történtekkel. A politikai elemző ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult, hogy tisztázzák, rendelkeznek-e a hatóságok a miniszterelnök kijelentéseit alátámasztó információkkal.
A konfliktus hétfőn újabb fordulatot vett, amikor Magyar Péter a parlamentben azt állította, hogy Deák továbbra is állami forrásból kap pénzt. Az elemző közölte, hogy 2026 júniusában távozott a XXI. Század Intézettől és a Megafontól, azóta független tartalomkészítőként dolgozik. Felvetette, hogy a miniszterelnök esetleg összekeverhette őt a Corvinus Egyetemhez kötődő névrokonával.
Deák Dániel mostani videójában ismét megerősítette, hogy nem hagyja válasz nélkül a vele szemben megfogalmazott állításokat. Az ügyészség válaszát továbbra is várja, és annak függvényében kívánja megtenni a következő jogi lépést.
A teljes videó itt tekinthető meg.