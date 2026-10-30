Magyar Péter csütörtökön Prágába utazott, pénteken pedig Budapesten fogadta Egyiptom elnökét, ami után közös sajtótájékoztatót tartottak.
Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok
A nagy múltra visszatekintő egyiptomi-magyar kapcsolatok tovább erősítését hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel folytatott pénteki megbeszélését követően tartott budapesti közös sajtótájékoztatójukon.
Egyiptom számíthat Magyarországra, és Magyarország is számít Egyiptomra, mint ahogyan eddig is tettük - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Egyiptom Afrika, Magyarország pedig az Európai Unióra piacaira jutni segítheti partnerét.
Jelezte:
a két állam közlekedési miniszterei megállapodtak abban, hogy Magyarország leszállítja a 2018-as megállapodásban még egy magáncégtől megrendelt több mint 1300 vasúti kocsi utolsó 44 darabját, illetve elvégzi további 33 egység javítását, kiegészítő munkálatait, miután az Oroszország elleni szankciók miatt korábban megakadt a teljesítés.