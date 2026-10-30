Magyar Péter csütörtökön Prágába utazott, pénteken pedig Budapesten fogadta Egyiptom elnökét, ami után közös sajtótájékoztatót tartottak.

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok Fotó: Mediaworks

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

A nagy múltra visszatekintő egyiptomi-magyar kapcsolatok tovább erősítését hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel folytatott pénteki megbeszélését követően tartott budapesti közös sajtótájékoztatójukon.

Egyiptom számíthat Magyarországra, és Magyarország is számít Egyiptomra, mint ahogyan eddig is tettük - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Egyiptom Afrika, Magyarország pedig az Európai Unióra piacaira jutni segítheti partnerét.

Jelezte: