ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar Péter és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök pénteken közös sajtótájékoztatót tartottak. Többek között elhangzott az is, hogy Magyarország leszállítja a 2018-as megállapodásban még egy magáncégtől megrendelt több mint 1300 vasúti kocsi utolsó 44 darabját Egyiptomnak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterEgyiptomsajtótájékoztató

Magyar Péter csütörtökön Prágába utazott, pénteken pedig Budapesten fogadta Egyiptom elnökét, ami után közös sajtótájékoztatót tartottak.

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok
Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok Fotó: Mediaworks

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

A nagy múltra visszatekintő egyiptomi-magyar kapcsolatok tovább erősítését hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel folytatott pénteki megbeszélését követően tartott budapesti közös sajtótájékoztatójukon.

Egyiptom számíthat Magyarországra, és Magyarország is számít Egyiptomra, mint ahogyan eddig is tettük - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Egyiptom Afrika, Magyarország pedig az Európai Unióra piacaira jutni segítheti partnerét.

Jelezte:

a két állam közlekedési miniszterei megállapodtak abban, hogy Magyarország leszállítja a 2018-as megállapodásban még egy magáncégtől megrendelt több mint 1300 vasúti kocsi utolsó 44 darabját, illetve elvégzi további 33 egység javítását, kiegészítő munkálatait, miután az Oroszország elleni szankciók miatt korábban megakadt a teljesítés.

 

Szóljon hozzá!