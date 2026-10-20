Magyar Péter és Kármán András bemutatják a 2027-es költségvetést – élőben az Origón!

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter bemutatja a 2027-es költségvetést a Pénzügyminisztériumban. A kormányfő hétfőn a parlamentben már több mint 2 órán keresztül részletezte a költségvetés egyes elemeit, most azonban még pontosabb képet kapatunk a Tisza-kormány terveiről.

Fotó: Mediaworks

Tegnap már kiderült, hogy a tervek szerint egyes dolgozóknak változik az szja fizetési kötelezettség mértéke, ahogy a Wekerle plusz is új lehetőségeket adhat a lakhatással kapcsolatban. Azonban az is kiderült, hogy több eddigi lakosságot segítő intézkedést kivezetnek vagy feltételekhez kötnek. Ilyen az árrésstop, vagy a 40 év feletti édesanyák szja-mentessége.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte beszédét, hogy ma megpróbál pörgősebb lenni, mint tegnap. Majd azonnal a korábbi kormányt kezdte vádolni azzal, hogy kivéreztették az országot. Kijelentette: a Tisza-kormány 2027-es költségvetésével minden magyar jobban jár.

Azoknak is üzent a kormányfő, akiknek nem nyerte el tetszését az új költségvetés: „vannak akiknek a félig tele pohár is kevés”.

Cikkünk frissül...