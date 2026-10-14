Magyar Péter az EU-csúcstalálkozón megszólalt a határvédelemről

A Tisza-kormány határozott álláspontot képvisel a migráció tekintetében: a következő hétéves költségvetés tárgyalásain azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben szerdán.

Magyar Péter az EU-csúcson megszólalt a határvédelemről. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter az EU-csúcson megszólalt a határvédelemről

Magyar Péter az Európai Tanács csütörtökön kezdődő, kétnapos csúcstalálkozója előtt magyar újságíróknak adott nyilatkozatában kijelentette: a Tisza-kormány határozottan meg fogja erősíteni az európai külső határok és egyúttal Magyarország védelmét. Hozzátette, hogy az Orbán-kormánnyal ellentétben náluk nem fordulhat majd elő, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt bocsássanak szabadon a hazai börtönökből.

Magyar Péter pénteken négyszemközt tárgyal Zelenszkijjel

Magyar Péter Brüsszelbe utazott, ahol az energiaválság, az uniós költségvetés és a külső határok védelme is napirendre kerül a kiemelt uniós csúcstalálkozón. A miniszterelnök pénteken négyszemközti megbeszélést folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hazatéréséig pedig Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes koordinálja a kormányzati munkát.