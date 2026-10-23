„Ok, akkor majd kiírom a facebookra” – Magyar Péter nevetős emojival reagált a kereskedők egyeztetési kérésére

Mindössze néhány szóval reagált Magyar Péter arra, hogy a kereskedelmi ágazat egyik legjelentősebb érdekképviselete valódi szakmai egyeztetéseket szeretne a kormány gazdasági döntései előtt. A miniszterelnök a Facebookon válaszolt az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárának nyilatkozatára, méghozzá egy sírva nevetős emojival kiegészítve.

Magyar Péter miniszterelnök egy rövid Facebook-kommenttel reagált a kereskedelmi érdekvédők szakmai egyeztetést sürgető felvetésére (Forrás: Facebook)

Magyar Péter egy Facebook-kommenttel reagált az érdekvédők kérésére

Balázs Ildikó, az Országos Kereskedelmi Szövetség új főtitkára a HVG-nek adott interjúban beszélt a kereskedelmi ágazatot érintő nehézségekről, köztük a kiskereskedelmi különadóról. A szakember csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a kormány az adóval kapcsolatos döntésekről előzetesen nem folytatott szakmai egyeztetést az érdekképviseletekkel.

Azt szeretném elérni, hogy ne utólag, a Magyar Közlönyből értesüljünk az új szabályokról, hanem legyen valódi szakmai párbeszéd, és a vállalkozások előre tudjanak tervezni”

– fogalmazott Balázs Ildikó.

A miniszterelnök válasza azonban nem egy egyeztetésre szóló meghívás formájában érkezett. Magyar Péter a HVG Facebook-oldalán, az interjúról szóló bejegyzés alatt mindössze ennyit írt:

Ok, akkor majd kiírom a facebookra.”

A kormányfő a megjegyzéshez egy sírva nevetős emojit is mellékelt.

A rövid reakció különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt a választási kampányában még éppen az érdemi társadalmi és szakmai egyeztetések hiányát rótta fel az előző kormánynak.

A párt választási programjában azt vállalta, hogy új partnerséget alakít ki a gazdasági szereplőkkel, és a pénzügyi, illetve adózási szabályok módosításakor előzetes egyeztetést folytat az érintettekkel. Emellett elegendő felkészülési időt is ígért a vállalkozásoknak. A miniszterelnök mostani Facebook-kommentje így éles ellentétben áll a kampányban megfogalmazott vállalások szellemiségével.

Ráadásul nem egy jelentéktelen szervezetről van szó. Az 1990 óta működő Országos Kereskedelmi Szövetség a magyar kereskedelmi szektor meghatározó szereplőit képviseli,

tagjai között megtalálható többek között a SPAR, a Tesco, a Lidl, az Auchan és az Aldi is.

A szövetség tagvállalatainak éves árbevétele meghaladja az 5000 milliárd forintot, üzleteik pedig a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom mintegy harmadát, a napicikk-kereskedelemnek pedig csaknem a felét adják.