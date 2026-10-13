Magyar Péter: A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű

Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán kedden.

Magyar Péter szerint a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni - Illusztráció

Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Magyar Péter: Működik az atomerőmű és az ország

A miniszterelnök közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni.

Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország

– emelte ki.

Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszentbenedek között.