Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter: A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rekordalacsony vízállást mérnek a Dunán Pakson, ami a folyóra támaszkodó energetikai létesítmények működését is kihívás elé állíthatja. Magyar Péter szerint azonban a mederbe épített fenékküszöbnek köszönhetően a paksi atomerőmű továbbra is működik, miközben a vízszint megemelésével sikerült elérni az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterfenékküszöbpaksi atomerőmű

Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán kedden.

Magyar Péter
Magyar Péter szerint a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni - Illusztráció
Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Magyar Péter: Működik az atomerőmű és az ország

A miniszterelnök közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni.

Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország

– emelte ki.

Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszentbenedek között.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!