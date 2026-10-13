Magyar Péter: A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű

Rekordalacsony vízállást mérnek a Dunán Pakson, ami a folyóra támaszkodó energetikai létesítmények működését is kihívás elé állíthatja. Magyar Péter szerint azonban a mederbe épített fenékküszöbnek köszönhetően a paksi atomerőmű továbbra is működik, miközben a vízszint megemelésével sikerült elérni az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást.
Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán kedden.
Magyar Péter: Működik az atomerőmű és az ország
A miniszterelnök közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni.
Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország
– emelte ki.
Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszentbenedek között.
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