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Magyar Péter

Fidesz: Senki sem kíváncsi Magyar Péterre az '56-os évfordulón

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Magyar Péter korábban magas rangú amerikai tisztségviselőket és európai államfőket is meghívott a fővárosba, ám a válaszok vegyes, sőt sok szempontból kifejezetten szegényes képet mutatnak. Magyar Péter korábban Emmanule Macron és Volodimir Zelenszkíj esetleges érkezéséről beszélt.
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Magyar Péterfideszmagyarország

Szokásos stílusában büszkélkedett Magyar Péter azzal, hogy "mindenkit" meghívott Budapestre a forradalom 70. évfordulójára, összevissza beszélt 100-150 vendégről, rengeteg állam- és kormányfőről, akik majd itt lesznek. Mára kiderült, hazudott. Megint – fogalmazott csütörtöki közleményében a Fidesz. A legnagyobb ellenzéki párt részéről felidézték: a franciák például nyíltan megmondták, hogy Magyar Péter korábbi állításaival szemben Emmanule Macron köztársasági elnök látogatása a valóságban fel sem merült. A párt szerint a gyarmattartó Brüsszel vezetőjén kívül, magas rangú, befolyásos vezető nem jön Budapestre. 

France's President Emmanuel Macron (R) welcomes Hungary's Prime Minister Peter Magyar at The Elysee Presidential Palace in Paris on June 3, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Magyar Péter hiába mondta, végül Macron elnök sem jön Budapestre Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Az Orbán-kormány idején Magyarország fontos tényező volt a világpolitikában. Orbán Viktort fogadták és meghallgatták Washingtonban, Pekingben, Moszkvában, szerte Európában, és számos más ország vezetése is a legmagasabb szintű és a legintenzívebb diplomáciai kapcsolatokat tartotta fent hazánkkal. Mára ebből semmi sem maradt. Magyar Péter és Orbán Anita saját magukhoz hasonló, jelentéktelen országgá minősítették vissza a nemzetközi életben Magyarországot. Külpolitika híján állam- és kormányfők helyett maradnak nekünk a gyarmattartók

– olvasható a Havasi Bertalan sajtófőnök által jegyzett közleményben.

Magyar Péter sokakat meghívott, de csak kevesen jönnek el

Ismert, Magyar Péter korábban magas rangú amerikai tisztségviselőket és európai államfőket is meghívott a fővárosba, ám a válaszok vegyes, sőt sok szempontból kifejezetten szegényes képet mutatnak. Ursula von der Leyen ugyan eljön, de a legmagasabb rangú vezetők jelentős része távol marad, és alacsonyabb beosztású delegáltakat küld maga helyett.

Több olyan politikus is van, akinek a részvételét korábban kilátásba helyezték, ám mostanra bizonyossá vált, hogy nem lesznek jelen az évfordulón:

  • Emmanuel Macron francia elnök látogatását a francia nagykövetség határozottan cáfolta. 
  • Alexander van der Bellen osztrák államfő, valamint a finn, az észt, a lett, a litván és az ír miniszterelnökök szintén visszautasították a meghívást.

Zelenszkij sem jön el Magyar Péter kedvéért

Különösen nagy port kavart az a hír, miszerint Magyar Péter az ünnepségre meghívta Volodimir Zelenszkij elnököt is. Később azonban maga az ukrán államfő jelentette be, hogy nem vesz részt a budapesti eseményen.

 

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