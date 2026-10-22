Fidesz: Senki sem kíváncsi Magyar Péterre az '56-os évfordulón

Szokásos stílusában büszkélkedett Magyar Péter azzal, hogy "mindenkit" meghívott Budapestre a forradalom 70. évfordulójára, összevissza beszélt 100-150 vendégről, rengeteg állam- és kormányfőről, akik majd itt lesznek. Mára kiderült, hazudott. Megint – fogalmazott csütörtöki közleményében a Fidesz. A legnagyobb ellenzéki párt részéről felidézték: a franciák például nyíltan megmondták, hogy Magyar Péter korábbi állításaival szemben Emmanule Macron köztársasági elnök látogatása a valóságban fel sem merült. A párt szerint a gyarmattartó Brüsszel vezetőjén kívül, magas rangú, befolyásos vezető nem jön Budapestre.

Magyar Péter hiába mondta, végül Macron elnök sem jön Budapestre Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Az Orbán-kormány idején Magyarország fontos tényező volt a világpolitikában. Orbán Viktort fogadták és meghallgatták Washingtonban, Pekingben, Moszkvában, szerte Európában, és számos más ország vezetése is a legmagasabb szintű és a legintenzívebb diplomáciai kapcsolatokat tartotta fent hazánkkal. Mára ebből semmi sem maradt. Magyar Péter és Orbán Anita saját magukhoz hasonló, jelentéktelen országgá minősítették vissza a nemzetközi életben Magyarországot. Külpolitika híján állam- és kormányfők helyett maradnak nekünk a gyarmattartók

– olvasható a Havasi Bertalan sajtófőnök által jegyzett közleményben.

Magyar Péter sokakat meghívott, de csak kevesen jönnek el

Ismert, Magyar Péter korábban magas rangú amerikai tisztségviselőket és európai államfőket is meghívott a fővárosba, ám a válaszok vegyes, sőt sok szempontból kifejezetten szegényes képet mutatnak. Ursula von der Leyen ugyan eljön, de a legmagasabb rangú vezetők jelentős része távol marad, és alacsonyabb beosztású delegáltakat küld maga helyett.

Több olyan politikus is van, akinek a részvételét korábban kilátásba helyezték, ám mostanra bizonyossá vált, hogy nem lesznek jelen az évfordulón:

Emmanuel Macron francia elnök látogatását a francia nagykövetség határozottan cáfolta.

Alexander van der Bellen osztrák államfő, valamint a finn, az észt, a lett, a litván és az ír miniszterelnökök szintén visszautasították a meghívást.

Zelenszkij sem jön el Magyar Péter kedvéért

Különösen nagy port kavart az a hír, miszerint Magyar Péter az ünnepségre meghívta Volodimir Zelenszkij elnököt is. Később azonban maga az ukrán államfő jelentette be, hogy nem vesz részt a budapesti eseményen.