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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette a költségvetés sarokszámait, a Fidesz szerint összevissza beszél

1 órája
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A kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, 2030-ra pedig 3 százalék feletti bővülést szeretne elérni. Magyar Péter keddi rádióinterjújában a költségvetési hiány várható alakulásáról is beszélt, a Fidesz viszont adóemelésekkel és a munkahelyek veszélyeztetésével vádolta a kormányt.
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Magyar PéterFideszköltségvetés

Magyar Péter a Kossuth rádió reggeli műsorában elmondta, hogy az idei évre 1,7–1,8 százalékos gazdasági növekedéssel és hasonló mértékű inflációval számolnak. Jövőre a kormány 2,4 százalékos növekedést vár, az inflációs cél meghatározásánál pedig a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos előrejelzéséből indul ki.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megszünteti a magyar sport tao-finanszírozási rendszerét
Magyar Péter azt mondta, a kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP / AFP

A kormányfő arról is beszélt, hogy 2030-ig középtávú gazdasági pályát jelöltek ki, amelynek célja a 3 százalék feletti gazdasági növekedés elérése.

Magyar Péter szerint fokozatosan csökkentenék a költségvetési hiányt

A közölt várakozások szerint a költségvetési hiány 2027-ben 4,9 százalék lehet.

 A Pénzügyminisztérium előrejelzése alapján ez az arány 2028-ban 4 százalékra, 2029-ben 3,4 százalékra mérséklődhet, 2030-ra pedig 2,8 százalékra csökkenhet.

A Fidesz adóemelésektől tart

Magyar Péter rádióinterjújára a Fidesz is reagált. A párt közleményében azt írta, hogy a kormány baloldali költségvetést készít, amely a Fidesz szerint hátrányosan érintheti a vállalkozásokat, a munkaadókat és a munkavállalókat.

Magyar Péter a rádióinterjújában is összevissza beszélt. Nem számít, hogy mit mond, csak az számít, hogy mi történik. A valóság pedig az, hogy egy baloldali költségvetést készítenek. Azoktól vesznek el, akik többet akarnak dolgozni és előrébb akarnak jutni

 – fogalmaztak.

Szerintük ez az adóemelés költségvetése, ami nem előrejutást, hanem visszalépést jelent, és veszélyezteti a munkahelyeket:

Ez a költségvetés csökkenő béremeléseket és növekvő árakat jelent.

A Fidesz úgy véli, hogy a tervek adóemeléseket hozhatnak a vállalkozások, az édesanyák és a közleményben említett 138 ezer katás kisvállalkozó számára.

A közleményben a Fidesz azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak új adók és adóemelések helyett a munkát terhelő adók csökkentésére lenne szüksége.

 

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