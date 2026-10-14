Magyar Péter a gyermekvédelemről és az új legfőbbügyész-jelöltről is elmondta a véleményét

Magyar Péter szerint az Országgyűlés vezetése a parlament méltóságát védi, amikor szabályokhoz köti az újságírók belépését. A miniszterelnöknek ugyanakkor fenntartásai vannak a rendszerrel kapcsolatban. Mivel a Partizán stábját két egymást követő héten sem engedték be az Országházba, a kormányfő saját dolgozószobájában válaszolt a kérdéseikre – írja az Index.

Megszólalt Magyar Péter, több kényes témáról is beszélt a Partizánnak

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Magyar Péter szerint szabályokra van szükség

A miniszterelnök a Partizán kedden késő este megjelent videós interjújában azt mondta, az Országgyűlés külön hatalmi ág, amelynek működésébe a kormány nem szól bele.

Szerinte a parlament vezetése a méltóság megőrzése mellett a „fizetett propagandistákat” is távol akarja tartani az épülettől, ehhez pedig szabályokra van szükség. Hozzátette, hogy ezzel nem a Partizánt minősítette propagandának, csupán a belépési feltételek betartásának fontosságára utalt.

Magyar Péter úgy látja, jelenleg annyi újságíró tartózkodik a parlament folyosóin, mint korábban soha, de neki is vannak fenntartásai a szabályozással kapcsolatban.

Többször is elutasították a Partizán regisztrációját

Az Országgyűlés sajtóirodája többször visszautasította a szerkesztőség kérelmét. Indoklásuk szerint a Partizán szerepel ugyan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiaszolgáltatói nyilvántartásában, sajtóterméknek azonban nem minősül, honlapján pedig megszűnt a rendszeres politikai tartalomszolgáltatás.

A szerkesztőség írásos magyarázatot kért, de nem kapott választ, ezért Forsthoffer Ágnes házelnökhöz fordult. Magyar Péter az interjúban azt mondta, ő olyan szabályozást szeretne, amely mellett bárki bemehet a parlamentbe. Addig a saját irodáját ajánlotta fel a stábnak.

Még nem tárgyalták az új legfőbbügyész-jelöltet

Magyar Péter szerint a Tisza-frakció még nem tárgyalta Fejes Péter legfőbbügyész-jelölését, mert Baka András köztársasági elnök csak a frakcióülés után jelentette be a nevét – írja az Index. Elődjéről, Szathmáry Zoltánról még az ülés előtt érkezett a hír, így akkor rögtön állást tudtak foglalni. Szathmáryt az Országgyűlés szeptember végén leszavazta.

A miniszterelnök egyelőre nem tudta megmondani, támogatja-e Fejest, mert még nem volt ideje megvizsgálni a szakmai múltját és eredményeit.

Szerinte az egész országnak és az ügyészségnek is az az érdeke, hogy mielőbb megfelelő vezető kerüljön a szervezet élére, mert „elképesztő gondok vannak ott”.