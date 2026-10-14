Magyar Péter a gyermekvédelemről és az új legfőbbügyész-jelöltről is elmondta a véleményét

Magyar Péter szerint az Országgyűlés vezetése a parlament méltóságát védi, amikor szabályokhoz köti az újságírók belépését. A miniszterelnöknek ugyanakkor fenntartásai vannak a rendszerrel kapcsolatban. Mivel a Partizán stábját két egymást követő héten sem engedték be az Országházba, a kormányfő saját dolgozószobájában válaszolt a kérdéseikre – írja az Index.
Magyar Péter szerint szabályokra van szükség
A miniszterelnök a Partizán kedden késő este megjelent videós interjújában azt mondta, az Országgyűlés külön hatalmi ág, amelynek működésébe a kormány nem szól bele.
Szerinte a parlament vezetése a méltóság megőrzése mellett a „fizetett propagandistákat” is távol akarja tartani az épülettől, ehhez pedig szabályokra van szükség. Hozzátette, hogy ezzel nem a Partizánt minősítette propagandának, csupán a belépési feltételek betartásának fontosságára utalt.
Magyar Péter úgy látja, jelenleg annyi újságíró tartózkodik a parlament folyosóin, mint korábban soha, de neki is vannak fenntartásai a szabályozással kapcsolatban.
Többször is elutasították a Partizán regisztrációját
Az Országgyűlés sajtóirodája többször visszautasította a szerkesztőség kérelmét. Indoklásuk szerint a Partizán szerepel ugyan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiaszolgáltatói nyilvántartásában, sajtóterméknek azonban nem minősül, honlapján pedig megszűnt a rendszeres politikai tartalomszolgáltatás.
A szerkesztőség írásos magyarázatot kért, de nem kapott választ, ezért Forsthoffer Ágnes házelnökhöz fordult. Magyar Péter az interjúban azt mondta, ő olyan szabályozást szeretne, amely mellett bárki bemehet a parlamentbe. Addig a saját irodáját ajánlotta fel a stábnak.
Még nem tárgyalták az új legfőbbügyész-jelöltet
Magyar Péter szerint a Tisza-frakció még nem tárgyalta Fejes Péter legfőbbügyész-jelölését, mert Baka András köztársasági elnök csak a frakcióülés után jelentette be a nevét – írja az Index. Elődjéről, Szathmáry Zoltánról még az ülés előtt érkezett a hír, így akkor rögtön állást tudtak foglalni. Szathmáryt az Országgyűlés szeptember végén leszavazta.
A miniszterelnök egyelőre nem tudta megmondani, támogatja-e Fejest, mert még nem volt ideje megvizsgálni a szakmai múltját és eredményeit.
Szerinte az egész országnak és az ügyészségnek is az az érdeke, hogy mielőbb megfelelő vezető kerüljön a szervezet élére, mert „elképesztő gondok vannak ott”.
Önmagában azt nem tartja kizáró oknak, hogy Fejes a Polt Péter vezette ügyészségen dolgozott.
Szinte minden ügyész dolgozott az ő keze alatt
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Polt túl sokáig töltötte be a legfőbb ügyészi tisztséget. Az ügyészséget hierarchikus, „mondhatnánk katonai” szervezetnek nevezte, ezért előnyösnek tartja, ha a jelölt ismeri a működését. Hozzátette: az előző jelölttel sem ez volt a fő probléma, a részletekről azonban nem kívánt beszélni.
Macron is Budapestre látogat
Az 1956-os forradalom 70. évfordulóját a megszokottnál nagyobb ünnepségsorozattal köszöntik. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy az évfordulót már „egy szabad, demokratikus és valóban szuverén Magyarországon” ünnepelhetik. A zászlófelvonás, a koszorúzás és a kitüntetések átadása mellett Budapesten és vidéken is egész napos programokkal készülnek – olvasható az Index oldalán.
A fővárosban a Kossuth téren, az Andrássy úton, a rakparton, a Bem téren és a Műegyetemnél családi, illetve korhű történelmi programokat rendeznek.
A parlament díszülését nagyszabású Kossuth téri ünnepség, majd operaházi díszelőadás követi. Este a miniszterelnök a Szépművészeti Múzeumban fogadja a meghívott állam- és kormányfőket, házelnököket és más külföldi vendégeket.
Magyar Péter név szerint Emmanuel Macron francia elnököt említette a résztvevők között. Uniós vezetők, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is érkeznek.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tudomása szerint nem jelezte részvételét, az izraeli elnök viszont az ünnepség előtti napokban Budapestre látogat.
Magyar Péter szerint szigorítást jelent a gyermekvédelmi törvény módosítása
Magyar Péter szerint a parlament által kedden elfogadott gyermekvédelmi módosítás valójában szigorítás. A miniszterelnök a Fidesz–KDNP-t és a Mi Hazánkot bírálta, amiért szerinte „közösen a gyermekek ellen szavaztak” – írja az Index.
A 2021-ben elfogadott, kritikusai által homofóbnak nevezett törvény megítéléséről úgy fogalmazott: „szerintem nem az a lényeg, hogy minek nevezzük”.
A módosítás három fő területet érint:
Pornográf tartalmak: Magyar Péter szerint 18 éves kor alatt minden öncélú, ártalmas pornográf tartalomtól védeni kell a gyermekeket, szexuális irányultságtól függetlenül.
Kórházban hagyott csecsemők: Rövidülnek a gyámhatósági határidők, és költségvetési forrásokat is biztosítanak a probléma kezelésére. A miniszterelnök szerint a kormányváltás óta több mint száz, akár 140 csecsemővel csökkent az orvosi indok nélkül kórházban maradó gyermekek száma. A cél havi százfős csökkenés.
Online bűncselekmények: A változtatás a gyermekek és fiatalok ellen az interneten elkövetett bűncselekmények kiszűrését és szankcionálását is célozza.
Az ellenzéki szavazatokról Magyar Péter azt mondta: „Erre szerintem nem lehet semmilyen indok, és erre szerintem bocsánat sincs.” Hozzátette, hogy a szociális és családügyi tárca jövőre egy új, modernebb, a kor kihívásaihoz jobban igazodó gyermekvédelmi törvényt készít elő.
A mostani módosításból kimaradt a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonosságához való jogáról szóló rendelkezés, amelynek törlését jogvédők és a Velencei Bizottság is javasolta. Magyar Péter arra, hogy ez kikerül-e az új törvényből, azt mondta, nem tudja, mivel nem ő készíti elő a javaslatot. A minisztérium szakmai és jogvédő szervezetekkel is egyeztetett, emellett társadalmi konzultációt tartott.
A könyvek fóliázást nem tartja kardinális kérdésnek
Az Index beszámolójából kiderül, hogy Magyar Péter nem ígért változtatást a homoszexualitást ábrázoló gyermekkönyvek fóliázását előíró rendelet ügyében. Elmondta, hogy járt könyvesboltban, de nem látott lefóliázott terméket. A KDNP-s képviselőknek pedig azt üzente, hogy „ha túl sok idejük van, akkor nyugodtan elmehetnek fóliázni”.
Nem tartom ezt egy kardinális kérdésnek, megmondom őszintén
– fogalmazott. Arra, hogy módosítják-e a szabályozást, azt válaszolta: „Megnézzük, ha ez a Partizánnak fontos”. Hozzátette, hogy országjárásai során, például Kisvárdán, senki sem kereste meg a kérdéssel.
Nagyapja íróasztala is a miniszterelnöki szobában áll
Magyar Péter az interjú előtt körbevezette a Partizán stábját a dolgozószobájában, amely korábban Lázár János miniszteri irodája volt – írja az Index. Két bútort hozott magával:
nagyapja íróasztalát, amely a legenda szerint egykor Batthyány Lajosé volt, valamint nagyszülei sublótját.
A pihenőszobában álló kihúzható kanapéról megjegyezte: „még szerencsére nem aludtam itt”. Az erkélyről, ahová a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk első közös tüntetése idején is kimentek, a Parlament épülete is látható.
A parlamenti belépés elutasítása után a Partizán vállalta, hogy rendszeresen frissíti honlapját szöveges tartalmakkal, és írott sajtótermékként is regisztráltatja magát.
A szerkesztőség továbbra sem ért egyet a szabályozással, és támogatja a Médiafórum felülvizsgálati kezdeményezését. A sajtóiroda ígérete szerint a stáb jövő héttől ismét dolgozhat az Országházban.