Megállapodott Magyar Péter és Karácsony Gergely – itt vannak a részletek

Megállapodás született arról, hogy a kormány egy 120 milliárd forintos támogatást nyújt az fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amely az Orbán-kormány ellen indított – jelentette be Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. A főpolgármester szerint ez az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulási adó teljes összegét, rendezzen bizonyos be nem fizetett számlákat, és ezzel megkapja azokat az állami normatívákat, amiket eddig nem kapott meg.

Mint mondta, a megállapodásuknak nagyon fontos része a következő évet érintő intézkedések. Az intézkedéscsomag több elemből áll. Elsőként kiemelte az önkormányzatokat érintő szolidaritási hozzájárulás csökkentését. Szerinte ennek érezhető hatása lesz, azonban konkrét összeget még nem tudott mondani, hogy mennyivel csökkennek majd a pénzügyi terhek. Ez majd csak akkor derül ki, ha a teljes önkormányzati rendszerre vonatkozó megállapodás megszületett.

Jön a regionális BKK

Karácsony Gergely elmondása szerint megállapodtak abban is, hogy a főváros a következő évben további 20 milliárd forintos megtakarítást csinál a működési kiadásaiban – ezt úgy oldanák meg, hogy kiszámítható fejlődési pályára állva nem kell olyan pénzügyi eszközöket alkalmazni, amelyek rövid távon komoly kamatkiadásokkal járnak.

A főpolgármester ezután bejelentette, regionális BKK-t hoznak létre az állammal partnerségben, ami 50 százalékos tőkeemeléssel tulajdonosként száll be a fővárosi cégbe.

Ezután kitért arra a témára is, amelyen egyenként háborodtak fel a kerületi polgármesterek: a parkolás kérdésére. Leszögezte, a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatásköre lesz.

Elmondása szerint a bevételekből egy budapesti útalapot hoznak létre, fővárosi és kerületi utakat újítanak fel az összegből. Hozzátette: a kerületi polgármesterek jogosan érzik úgy, hogy ki kell állniuk a részérdekeik mellett, viszont ő készen áll a vitára.

A kormány költségvetési felügyelőt is kirendel a fővároshoz

Karácsony Gergely után Vitézy Dávid állt a mikrofon elé, aki a megállapodásról azt mondta: rendezik vele azokat a követeléseket, amelyeket a főváros korábbról intézett a kormányok felé. Mint mondta, a múltbéli követelések több mint 85 százalékát az állam a 120 milliárdos támogatással biztosítja, ezért tudják lezárni a peres eljárásokat és biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Kiemelte:

a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is megkapja a főváros.

A Karácsony Gergely által már említett, jövőre induló 20 milliárd forintos megtakarításról azt mondta, a kormány garanciákat szerettek volna látni arra, hogy fenntartható marad a pénzügyi egyensúly, a pénzügyminiszter ezért egy költségvetési felügyelőt is kirendel.