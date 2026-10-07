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Magyar Péter

Újabb szigorítás kerülhet napirendre: Magyar Péter a kormányülésről jelentkezett

52 perce
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Estébe nyúló kormányülésről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzése szerint többek között a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról és a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról is tárgyalnak.
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Magyar Péterközlekedésroller

Több fontos kérdés is napirendre került a kormány ülésén – erről Magyar Péter számolt be Facebook-oldalán.

magyar péter
- Újabb szigorítás kerülhet napirendre: Magyar Péter a kormányülésről jelentkezett.
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter: Szigorítanák a motoros rollerrel történő közlekedést

A miniszterelnök jelezte, hogy a tanácskozás a megszokott módon ezúttal is estébe nyúlik.

Zajlik a szokás szerint estébe nyúló kormányülés.

A bejegyzés alapján az egyik kiemelt téma a 2027-es költségvetés, de az országfásítási program is a kormány elé került.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a kabinet a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról tárgyal. 

A bejegyzésből ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen változtatások kerültek szóba.

A kormányülés napirendjén emellett több fontos beruházás, valamint uniós ügyek is szerepelnek.

Tárgyalunk a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról, a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is 

– írta Magyar Péter.

 

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