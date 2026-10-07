- Újabb szigorítás kerülhet napirendre: Magyar Péter a kormányülésről jelentkezett.

Több fontos kérdés is napirendre került a kormány ülésén – erről Magyar Péter számolt be Facebook-oldalán.
Magyar Péter: Szigorítanák a motoros rollerrel történő közlekedést
A miniszterelnök jelezte, hogy a tanácskozás a megszokott módon ezúttal is estébe nyúlik.
Zajlik a szokás szerint estébe nyúló kormányülés.
A bejegyzés alapján az egyik kiemelt téma a 2027-es költségvetés, de az országfásítási program is a kormány elé került.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a kabinet a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról tárgyal.
A bejegyzésből ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen változtatások kerültek szóba.
A kormányülés napirendjén emellett több fontos beruházás, valamint uniós ügyek is szerepelnek.
Tárgyalunk a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról, a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is
– írta Magyar Péter.