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Magyar Péter

Sokba kerül az abszolút filmszínház, kiderült, mennyit keresnek Magyar Péter közösségi oldalainak tartalomkészítői

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A Miniszterelnökségen huszonegy munkatárs foglalkozik videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal – közölte a Miniszterelnökség. Magyar Péter online kommunikációs csapatának tagjai a nyilvánosságra került adatok szerint fejenként átlagosan több mint egymillió forintot keresnek havonta, ami évente 262 millió forintos kiadást jelent.
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Magyar Péterköltségvideókészítéstartalomgyártásközösségi médiastábminiszterelnökség

A Miniszterelnökség közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, mekkora apparátus dolgozik a videókészítéssel és a közösségi médiában megjelenő tartalmakkal kapcsolatos feladatokon. Magyar Péter online kommunikációjához kapcsolódóan összesen 21 munkatárs lát el ilyen feladatokat, akiknek havi illetménye és munkabére együttesen 21 845 000 forint – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Magyar Péter online kommunikációjához kapcsolódóan összesen 21 munkatárs lát el feladatokat (Forrás: Facebook)

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A lap adatigénylése arra irányult, hogy mennyi közpénzből működik Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-csapata, hányan dolgoznak az online kommunikációján, illetve milyen szerződések és kifizetések kapcsolódnak hozzá.

A Miniszterelnökség válasza alapján

  • 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel, illetve közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal,
  • 21 845 000 forint a havi összesített illetményük és munkabérük,
  • ez átlagosan több mint egymillió forintot jelent fejenként havonta,
  • változatlan létszám és bérek mellett a bérköltség évente több mint 262 millió forint.

A munkatársakat kormánytisztviselőként, illetve munkavállalóként foglalkoztatják. A közölt adatok alapján tehát

több mint negyedmilliárd forintot tesz ki évente

mindazoknak a bére, akik a Miniszterelnökségen videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokat végeznek.

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Külső cégekre a tárca szerint nem költöttek

A lap arra is rákérdezett, kötött-e a Miniszterelnökség külső szereplőkkel szerződést Magyar Péter közösségi médiás kommunikációjához kapcsolódóan.

Az adatigénylés többek között a

  • tartalomgyártásra,
  • videógyártásra,
  • kommunikációs tanácsadásra,
  • hirdetésekre és
  • közösségimédia-felületek kezelésére

vonatkozó esetleges külső megbízásokat vizsgálta.

A Miniszterelnökség válasza szerint azonban ilyen szerződéseket nem kötöttek, és ilyen költséget sem számoltak el.

A tárca közlése alapján tehát a feladatokat saját állományban dolgozó munkatársak végzik.

A Magyar Nemzet arra is rákérdezett, hogy más állami vagy közpénzből gazdálkodó szervezet finanszírozta-e Magyar Péterhez vagy a Tisza Párthoz köthető közösségimédia-oldalak üzemeltetését, moderálását, tartalomgyártását vagy hirdetését. A Miniszterelnökség az általa közölt adatok szerint ilyen célra sem kötött szerződést, illetve nem számolt el költséget.

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