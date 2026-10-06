Sokba kerül az abszolút filmszínház, kiderült, mennyit keresnek Magyar Péter közösségi oldalainak tartalomkészítői

A Miniszterelnökség közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, mekkora apparátus dolgozik a videókészítéssel és a közösségi médiában megjelenő tartalmakkal kapcsolatos feladatokon. Magyar Péter online kommunikációjához kapcsolódóan összesen 21 munkatárs lát el ilyen feladatokat, akiknek havi illetménye és munkabére együttesen 21 845 000 forint – írja a Magyar Nemzet.
Magyar Péter bőkezűen osztogatja a pénzt a csapatának
A lap adatigénylése arra irányult, hogy mennyi közpénzből működik Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-csapata, hányan dolgoznak az online kommunikációján, illetve milyen szerződések és kifizetések kapcsolódnak hozzá.
A Miniszterelnökség válasza alapján
- 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel, illetve közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal,
- 21 845 000 forint a havi összesített illetményük és munkabérük,
- ez átlagosan több mint egymillió forintot jelent fejenként havonta,
- változatlan létszám és bérek mellett a bérköltség évente több mint 262 millió forint.
A munkatársakat kormánytisztviselőként, illetve munkavállalóként foglalkoztatják. A közölt adatok alapján tehát
több mint negyedmilliárd forintot tesz ki évente
mindazoknak a bére, akik a Miniszterelnökségen videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokat végeznek.
Külső cégekre a tárca szerint nem költöttek
A lap arra is rákérdezett, kötött-e a Miniszterelnökség külső szereplőkkel szerződést Magyar Péter közösségi médiás kommunikációjához kapcsolódóan.
Az adatigénylés többek között a
- tartalomgyártásra,
- videógyártásra,
- kommunikációs tanácsadásra,
- hirdetésekre és
- közösségimédia-felületek kezelésére
vonatkozó esetleges külső megbízásokat vizsgálta.
A Miniszterelnökség válasza szerint azonban ilyen szerződéseket nem kötöttek, és ilyen költséget sem számoltak el.
A tárca közlése alapján tehát a feladatokat saját állományban dolgozó munkatársak végzik.
A Magyar Nemzet arra is rákérdezett, hogy más állami vagy közpénzből gazdálkodó szervezet finanszírozta-e Magyar Péterhez vagy a Tisza Párthoz köthető közösségimédia-oldalak üzemeltetését, moderálását, tartalomgyártását vagy hirdetését. A Miniszterelnökség az általa közölt adatok szerint ilyen célra sem kötött szerződést, illetve nem számolt el költséget.