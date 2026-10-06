Sokba kerül az abszolút filmszínház, kiderült, mennyit keresnek Magyar Péter közösségi oldalainak tartalomkészítői

A Miniszterelnökség közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, mekkora apparátus dolgozik a videókészítéssel és a közösségi médiában megjelenő tartalmakkal kapcsolatos feladatokon. Magyar Péter online kommunikációjához kapcsolódóan összesen 21 munkatárs lát el ilyen feladatokat, akiknek havi illetménye és munkabére együttesen 21 845 000 forint – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter online kommunikációjához kapcsolódóan összesen 21 munkatárs lát el feladatokat (Forrás: Facebook)

Magyar Péter bőkezűen osztogatja a pénzt a csapatának

A lap adatigénylése arra irányult, hogy mennyi közpénzből működik Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-csapata, hányan dolgoznak az online kommunikációján, illetve milyen szerződések és kifizetések kapcsolódnak hozzá.

A Miniszterelnökség válasza alapján

21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel, illetve közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal,

21 845 000 forint a havi összesített illetményük és munkabérük,

ez átlagosan több mint egymillió forintot jelent fejenként havonta,

változatlan létszám és bérek mellett a bérköltség évente több mint 262 millió forint.

A munkatársakat kormánytisztviselőként, illetve munkavállalóként foglalkoztatják. A közölt adatok alapján tehát

több mint negyedmilliárd forintot tesz ki évente

mindazoknak a bére, akik a Miniszterelnökségen videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokat végeznek.