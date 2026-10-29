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Magyar Péter

Magyar Péter megérkezett Andrej Babishoz Prágába

30 perce
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Magyar Péter és több miniszter is Prágába utazott az első cseh–magyar kormányülésre. A miniszterelnök emellett Andrej Babis, cseh köztársasági elnökkel is tárgyal.
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Magyar Péterandrej babišPrága

Magyar Péter nyolc miniszter társaságában utazott Prágába, ahol megtartják az első cseh–magyar kormányülést. A miniszterelnök nem csak a cseh köztársasági elnökkel is tárgyal, hanem közös kormányülést is tartanak, amelyen többek között az energetikai biztonság és a migráció kérdése is napirendre kerül.

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Fotó: Mediaworks

A kormányülés keretében a magyar miniszterek külön-külön is megbeszélést folytatnak cseh hivatali partnereikkel, Magyar Péter pedig Andrej Babišsal ül tárgyalóasztalhoz.

Az egyeztetések középpontjában az aktuális európai és nemzetközi ügyek állnak. A tervek szerint többek között az Európai Unió versenyképességéről, az energetikai biztonságról, a migrációról, az uniós költségvetés jövőjéről és az EU bővítéséről is tárgyalnak

A prágai látogatást követően a miniszterelnök visszatér Magyarországra, pénteken pedig már Budapesten folytatja diplomáciai programját, ahol Egyiptom elnökét fogadja.

 

 

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