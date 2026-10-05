Megérkezett Magyar Péter üzenete a norvég köztévének

Magyar Péter hétfőn ismét megszólalt a norvég közmédia budapesti stábjának elmaradt interjúja miatt. A miniszterelnök szerint a történet fontos részlete tisztázódott, miután az NRK riportere pontosította, milyen megállapodás volt közte és a kormányfő sajtócsapata között.

Magyar Péter szerint lezárható a norvég közmédia interjú ügye Fotó: Hatlaczki Balázs

„Akkor most, hogy a norvég köztelevízió riportere elismerte, hogy hazudtak, és nem volt leegyeztetett interjúkérelmük, talán zárható is a magyar sajtót napok óta lázban tartó rendkívül fontos téma. Bár az elnézéskérés elmaradt…” – írta Magyar Péter a Facebookon.

A norvég NRK korábban arról számolt be, hogy munkatársai július végén Budapestre utaztak, mert úgy tudták, hogy lehetőségük lesz interjút készíteni a miniszterelnökkel. A történet szerint már a Parlamentben tartózkodtak, amikor Magyar Péter sajtósa közölte velük, hogy a beszélgetésre nem kerül sor. A stáb ezt követően más kormánytagot vagy szóvivőt is megpróbált megszólaltatni.

A norvég újságírók beszámolója szerint ekkor azt a választ kapták, hogy ne hívogassák tovább a magyar kormány sajtószolgálatát. A történtekről szóló NRK-riportban az is szerepelt, hogy a stábot később arra kérték, törölje a Magyar Péter irodája előtt készített felvételeket. Az újságírók végül Bóka Jánossal, az Orbán-kormány korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterével készítettek interjút.

Magyar Péter szerint nem volt leegyeztetett interjú

A Miniszterelnökség már korábban cáfolta, hogy a norvég közszolgálati médiának előre leegyeztetett interjúja lett volna a kormányfővel. Magyar Péter szintén azt állította, hogy a norvég beszámoló ebben a formában nem igaz, és „mesének” nevezte a történetet.

A vita hétfőn új részletekkel folytatódott. Zofia Paszkiewicz, az NRK európai tudósítója a 444-nek és az Indexnek is pontosította, hogy milyen egyeztetés előzte meg a budapesti utazást. Elmondása szerint a nyár folyamán telefonon tartották a kapcsolatot Magyar Péter sajtótitkárával, és azt a tájékoztatást kapták, hogy a miniszterelnök nagyon elfoglalt, de ha július 27-én vagy 28-án felkeresik a Parlamentben, ahol ő is jelen lesz, akkor várhatóan válaszolni tud a kérdéseikre az ülés előtt.

Paszkiewicz hangsúlyozta, hogy tisztában voltak azzal, hogy nem egy hosszú, leülős interjúról szóló megállapodásról van szó. Az Index értékelése szerint tehát klasszikus, előre rögzített interjú valóban nem volt, ugyanakkor a norvég újságírók azt az ígéretet kapták, hogy a Parlamentben várhatóan feltehetik kérdéseiket Magyar Péternek.

Az ülés előtt azonban a norvég stáb telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy Magyar Péter egyik napon sem tud rendelkezésükre állni. Ezután egy másik időpontot is kértek, de Paszkiewicz szerint erre nem kaptak konkrét lehetőséget. A következő sajtótájékoztatón sem tudtak kérdést feltenni a miniszterelnöknek.