Csalódtak a norvégok Magyar Péterben: előre egyeztetett interjú helyett csak fenyegetést kaptak

A norvég NRK stábja július végén azért utazott Budapestre, mert előre egyeztetett interjújuk volt a miniszterelnökkel a Parlamentben, azonban csalódniuk kellett a magyar kormányfőben.

Magyar Péter nem állt szóba a norvég köztévével (Fotó: Markovics Gábor)

Szabadabb sajtót vártak Magyar Pétertől, egészen mást tapasztaltak

A 444.hu beszámolója szerint kritikus cikket közölt a norvég közmédia arról, hogyan kezeli a sajtót Magyar Péter és a Tisza-kormány. A norvég újságírók már az Országházban tartózkodtak, amikor - a cikk szerzőjének állítása szerint -

Magyar Péter sajtósa telefonon közölte velük, hogy az interjú elmarad.

A stáb azt sem tudta meg, hogy legalább egy sajtótájékoztatón lehetőségük lesz-e kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. A riporterek ezután megpróbálták más kormánytaggal pótolni az elmaradt beszélgetést, ezért sorra felhívták magyarországi kapcsolataikat. Az NRK beszámolója szerint azonban

a Miniszterelnökségről megfenyegették őket: ha továbbra is telefonhívásokkal „zaklatják” a kormány tagjait, a norvég közmédia soha nem fog interjút kapni Magyarországon.

A norvég stáb később a Parlamentben az ülésterem felé tartó Magyar Pétert is megpróbálta megszólítani. A miniszterelnök azonban nem állt meg nekik. A történetnek ezzel még nem volt vége. Amikor a stáb távozni készült, az őrség arra szólította fel őket, hogy töröljék azt a néhány másodperces felvételt, amelyet Magyar Péter irodája előtt, a vörös szőnyegről készítettek.

Az NRK riportere szerint a norvég újságírók „enyhe sokkban” próbálták megérteni, mi történik velük.

Azt is igyekeztek tisztázni, hogy valóban az a politikus utasítja-e el ilyen módon a sajtót, aki választási győzelme után sajtószabadságot ígért.

A norvég stáb végül nem maradt teljesen interjú nélkül: a beszámoló szerint az Orbán-kormány korábbi EU-miniszterét, Bóka Jánost tudták megszólaltatni.

Nyugtalan érzéssel repülök haza: nem minden úgy van, ahogy lennie kellene, ha Magyarország legbefolyásosabb embere nem akar válaszolni a kritikus kérdésekre”

– írják a riporterek.

Az NRK külön kiemeli azt is, hogy Magyar Péterrel korábban egészen más volt a tapasztalatuk. A 2024-es európai parlamenti választási kampány idején még gond nélkül készíthettek vele interjút. A norvég stáb a kormányváltás után ezért arra számított, hogy a magyar kormány és a sajtó kapcsolata is látványosan megváltozik. Magyar Péter stábjával hónapokon keresztül egyeztettek a mostani interjúról, így a norvég újságírók joggal számíthattak arra, hogy a korábban leegyeztetett beszélgetés meg is valósul.